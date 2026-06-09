Trabajadores de empresa de logística denuncian vaciamiento y salarios atrasados: “300 familias paralizadas en el país”

Trabajadores de la empresa de logística Expreso Brío, sucursal ubicada en Haedo, Buenos Aires, denuncian una grave situación de vaciamiento, salarios atrasados y un clima de tensión creciente en el marco de reclamos laborales que vienen sosteniendo desde hace meses. La compañía, que también tiene operaciones en otras ciudades del país, atraviesa una crisis que mantiene en alerta a sus cerca de 300 empleados, según indicaron.

“Dicen que nos pueden echar, que va a haber represalias”, afirmaron.

Manifestación de empleados de sucursal Mar de Plata.

Los trabajadores aseguran que el conflicto se agravó en las últimas semanas, luego de múltiples reclamos por el pago de haberes y la falta de respuestas concretas por parte de la empresa o sus responsables directos.

Salarios atrasados y falta de respuestas

“Nos deben el suelo de abril, mayo y el bono. No tenemos solución de nada y estamos amenazados por gente de adentro que usan cosas para meter miedo a la gente. Dicen que nos pueden echar, que va a haber represalias”, explicó uno de los empleados de la logística Brío, que también tiene presencia en Mar del Plata, Córdoba y Rosario.

Según los empleados, la incertidumbre crece día a día debido a la falta total de información oficial sobre el futuro de la empresa. Las versiones de una posible venta nunca fueron confirmadas formalmente y, aseguran, nadie de la conducción se presenta a dar explicaciones.

“Dijeron que se había vendido la empresa, después nunca apareció nadie. No sabemos qué pasó, nadie viene a dar la cara. Los dueños tampoco vienen a decir nada. Es una gran incertidumbre la que tenemos todos los trabajadores”. “Es la primera vez en 20 años que nos ocurre esto. Pero bueno, es problema de la empresa, nosotros siempre cumplimos. Hoy no sabemos a quién reclamar. No sabemos si se vendió", completaron.

Los empleados sostienen que, pese a cumplir con sus tareas habituales, la falta de pago y comunicación genera un escenario de máxima preocupación.

Crisis en la logística de Haedo

En medio del conflicto, la actividad de la logística Brío, dedicada a cargas generales, transporte y mudanzas, continúa operando de manera reducida mientras crece el malestar interno. Los trabajadores advierten que la situación podría escalar si no hay respuestas concretas en el corto plazo.

El reclamo principal gira en torno a la regularización salarial y la garantía de continuidad laboral, en un contexto donde las amenazas y la incertidumbre profundizan la tensión dentro de la empresa y entre los empleados afectados