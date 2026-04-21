El barrio Anacleto Medina fue sede de una jornada de salud mental y prevención

Jornada de Salud Mental en el barrio Anacleto Medina.

Una jornada centrada en la salud mental y la promoción de hábitos saludables se llevó adelante este martes en barrio Anacleto Medina Sur de Paraná. La actividad, denominada “La Salud como Derecho”, fue impulsada por la Defensoría del Pueblo junto a la fundación CRESCER y distintas organizaciones de la zona.

El encuentro se realizó en la plaza del barrio y reunió a vecinos, instituciones educativas, centros de salud y referentes comunitarios.

La propuesta buscó conmemorar el Día Internacional de la Salud, celebrado el pasado 7 de abril, y acercar herramientas de prevención y acompañamiento social.

La salud como derecho

El defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, explicó que la iniciativa apunta a poner en valor una mirada integral sobre la salud mental y el bienestar general.

“Tiene que ver con la dignidad de la persona, con los derechos humanos y con distintas políticas públicas de las que tiene que hacerse cargo el Estado”, expresó.

Además, remarcó la importancia de abordar temas vinculados con alimentación, deporte, Educación Sexual Integral y atención primaria.

Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet.

Participación de la comunidad

Marcia López, defensora de los Derechos de las Personas Mayores, señaló que la jornada también permitió fortalecer el vínculo con los vecinos y escuchar inquietudes del barrio.

“Es un día de festejo, de conmemoración y también de generar hábitos saludables en esta comunidad tan querida para nosotros”, manifestó.

Durante la actividad participaron escuelas de la zona, organizaciones sociales, emprendedores y representantes de la Radio La Bisagra, perteneciente al Hospital Escuela de Salud Mental.

Marcia López, defensora de los Derechos de las Personas Mayores.

Talleres y prevención

En distintos stands se desarrollaron propuestas recreativas y educativas orientadas a niños, adolescentes y adultos.

Desde Fundación Crecer, institución dedicada al abordaje de consumos problemáticos y adicciones, trabajaron con estudiantes sobre emociones, vínculos y herramientas para pedir ayuda.

También hubo controles básicos de salud, como toma de presión arterial, a cargo del Centro de Salud Centro de Salud Ángelo.

Salir al encuentro

Referentes sanitarios destacaron que estas acciones permiten pensar la salud mental y física desde una perspectiva comunitaria, más allá de la atención tradicional en consultorios.

“Salimos a habitar la plaza y pensar la salud desde otro lugar, no únicamente desde las paredes del centro de salud”, señalaron desde el equipo organizador.

La jornada concluyó con actividades de baile, juegos y espacios de encuentro para vecinos del barrio Anacleto Medina.