Una gimnasta paranaense busca apoyo para viajar al Nacional de Clubes en Mendoza

Una joven gimnasta paranaense intenta cumplir uno de sus grandes objetivos deportivos y busca colaboración para poder viajar al Nacional de Clubes de gimnasia aeróbica, que comenzará el próximo 27 de abril en Mendoza.

Se trata de Alma Sánchez Siboldi, de 12 años, integrante del equipo Somos Gimnasia Paraná, quien representará a la capital entrerriana en una competencia de nivel nacional junto a otras compañeras.

Para afrontar los costos del traslado, hospedaje, comida y otros gastos, la familia impulsa distintas acciones solidarias con el fin de reunir el dinero necesario.

El sueño de competir

La gimnasta paranaense contó que participar del certamen tiene un significado especial en su carrera deportiva.

“Significa mucho porque para mí es muy emocionante. Me encanta competir por la adrenalina y todo lo que se vive”, expresó.

Además, destacó el orgullo de representar a Entre Ríos en otras provincias y sostuvo que sueña con seguir creciendo en la disciplina.

“También me da mucho orgullo representar a Entre Ríos y en algún momento llegar a representar a la Argentina”, señaló.

Alma Sánchez Siboldi.

Cuatro años de entrenamiento

Alma explicó que practica gimnasia desde pequeña y que hace cuatro años entrena de manera constante en el gimnasio actual.

Comentó también que ya tiene preparada la indumentaria para la presentación, una malla diseñada de acuerdo con la música y la coreografía que interpretará en competencia.

La delegación que viajará a Mendoza estará integrada por siete u ocho chicas del equipo local.

Colecta para reunir fondos

La familia indicó que ya realizaron rifas, sorteos y ventas de distintos productos para cubrir parte del presupuesto, aunque todavía necesitan completar el monto restante.

Natalia Sánchez, familiar de la deportista, remarcó la importancia del acompañamiento comunitario para concretar el viaje.

“El sueño también es grande, así que cualquier cosa que puedan colaborarnos es muy importante para ella”, manifestó.

Para aquellos que quieran aportar para que la joven pueda viajar lo pueden hacer mediante el alias VSIBOLDI.PPAY.