Asamblea Ciudadana Vecinalista debate transporte, ambiente y situación social en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná abordó temas clave como transporte, ambiente y vulnerabilidad social, con participación de vecinos, autoridades y la Defensoría del Pueblo.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a reunirse este lunes en la ciudad de Paraná para abordar una agenda amplia de temas vinculados al transporte público, la situación ambiental y la realidad social de distintos barrios. El encuentro contó con la participación de referentes vecinales, autoridades locales y el Defensor del Pueblo, en el marco de un espacio que busca fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Alicia Glauser fue una de las primeras en tomar la palabra y destacó la importancia de la apertura de nuevos espacios de discusión. “Hoy en especial, el Defensor del Pueblo vino porque se va a hacer la mesa del transporte, de la cual se va a hacer la participación como siempre hemos pedido de los usuarios. Vino a explicar cómo sería la participación. Estamos debatiendo de qué manera se va a implementar”, señaló, en relación a la futura mesa de trabajo sobre el sistema de transporte urbano.
Transporte y participación ciudadana
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la organización del sistema de transporte público en la ciudad. La creación de una mesa de seguimiento fue bien recibida por los vecinos, quienes desde hace tiempo reclaman mayor participación en las decisiones vinculadas al servicio. La propuesta apunta a incorporar la mirada de los usuarios en la planificación y evaluación del sistema.
En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo se explicó que el objetivo es generar un ámbito de trabajo conjunto que permita mejorar la calidad del servicio. La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que buscan fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en temas clave para la vida urbana.
Ambiente y conflicto social en la ciudad
Por su parte, Juan Casis puso el foco en la problemática ambiental y social vinculada a la gestión de residuos en la ciudad. “He presentado a nivel personal como ciudadano preocupado una postura y una reflexión sobre lo que está pasando con los contenedores de residuos en toda la ciudad. El conflicto ambiental que se está desarrollando allí y también el conflicto social. Todo el mundo lo ve a la mañana, a la tarde y a la noche. Hay familias completas, niños, bebés y gente grande. Cada vez hay más gente revolviendo la basura, buscando un alimento, además de un sustento que pueda ser económico. Estos temas la Municipalidad tiene que abordarlos y no podemos seguir mirando para otro lado”, expresó.
El planteo reflejó una preocupación creciente por la situación de vulnerabilidad que atraviesan algunos sectores de la población, así como por el impacto ambiental que genera la acumulación y el manejo de residuos en distintos puntos de la ciudad.
La mirada de la Defensoría del Pueblo
En el cierre de la jornada, el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, resaltó el trabajo articulado con distintas instituciones y la importancia de mantener canales de diálogo abiertos. “Estamos en la conformación del órgano de seguimiento del transporte de Paraná. Veníamos a charlarlo acá en la Asamblea, pero siempre con diversos temas que estamos tratando desde la Defensoría. Venía a hacerles una invitación porque mañana vamos a estar con una jornada de derecho a la salud en el barrio Anacleto Medina Sur, de 9 a 12 horas. Lo estamos organizando en conjunto con la Red Creer”, indicó.
Además, Amavet remarcó la complejidad de los temas sociales que se están abordando actualmente. “Estamos tratando a la gente que está en situación de calle, que ahora se viene el invierno y es todo un tema. Estamos ocupados en ese tema. Son muchos temas y siempre es bueno trasladarlo y tratar de escuchar a los vecinalistas”, sostuvo.
Finalmente, destacó el rol institucional del organismo: “Tenemos una Defensoría abierta, involucrada y que trata de escuchar a todo el mundo. Siempre tratamos de acompañar al reclamo de los vecinos”. La reunión dejó en evidencia la multiplicidad de problemáticas que atraviesa la ciudad y la necesidad de sostener espacios de participación activa para su abordaje.