Trágica tormenta: la familia de Patricia y Kiara espera una solución habitacional

A dos meses de la trágica tormenta que sacudió a la ciudad de Paraná, la familia de Patricia y Kiara continúa atravesando una situación de profunda incertidumbre habitacional. El hecho, que dejó como saldo el derrumbe de una vivienda en calle Blas Parera, a metros de Churruarín, conmocionó a toda la comunidad tras la pérdida de ambas víctimas luego de intensas horas de búsqueda.

Tras la emergencia, los sobrevivientes fueron reubicados de manera parcial en una vivienda ubicada en calle Batalla de Cepeda. Sin embargo, la solución no logró estabilizar del todo la situación familiar, que ahora enfrenta nuevos obstáculos administrativos y edilicios para poder permanecer en ese lugar.

El padre de la familia expresó su preocupación ante una posible relocalización propuesta por las autoridades. “Nos quieren dar un terreno para que nosotros nos hagamos una casa en el Pagani, que está cerca del arroyo y ya dijimos que no queríamos. Cuando llueve, se escucha muy fuerte y es feo que mis gurises pasen de nuevo por lo mismo”, sostuvo, en referencia al temor de revivir una situación similar a la tragedia ocurrida.

El pedido de permanencia en la vivienda actual

Frente a esta alternativa, la familia manifestó su intención de permanecer en la vivienda que ocupan actualmente. Según relataron, iniciaron gestiones ante el municipio para intentar regularizar la situación del inmueble y así poder quedarse de manera definitiva.

Foto: Elonce.

“Le dijimos a la Municipalidad para que averigüe por el tema de papeles para regularizar para que nosotros nos pudiéramos quedar acá y paguemos los servicios para quedarnos acá”, explicó el padre, quien además remarcó la necesidad de contar con estabilidad para sus hijos tras el duro episodio vivido.

No obstante, las condiciones de la vivienda actual también presentan dificultades. “Ya hemos pasado varias lluvias acá y tenemos que estar corriendo las cosas porque hay chapas que están viejas por el pasar de los años, están rotas y se llueve”, señaló, describiendo las complicaciones cotidianas que enfrentan ante cada precipitación.

Falta de respuestas y trabas administrativas

Desde el área de Desarrollo Humano municipal, según relató la familia, se informó que la propiedad presenta irregularidades en su titularidad. “No encuentra sucesor (de la vivienda). Supuestamente se investigó en Catastro municipal y que la casa está a nombre de una señora fallecida. Ya hemos tenido cuatro o cinco reuniones y nos encontramos con que nadie encuentra respuestas. Desde que pasó eso, se acercaron dos veces y no vinieron más”, indicaron.

La falta de definiciones concretas mantiene a la familia en una situación de vulnerabilidad, sin certezas sobre su futuro inmediato. A pesar de los encuentros mantenidos con autoridades, aseguran que no han obtenido soluciones concretas ni avances significativos en el proceso.

El contexto se vuelve aún más complejo debido a la dinámica diaria del hogar. El padre trabaja por la mañana y por la tarde se encarga del cuidado de sus hijos, lo que limita sus posibilidades de gestionar personalmente cada trámite o reclamo administrativo.

Un pedido urgente en medio del duelo

En medio del dolor por la pérdida de Patricia y Kiara, la familia insiste en su deseo de permanecer en un entorno que consideran más seguro y cercano a su red de contención. “Queremos estar acá, por el hospital Escuela y hay mucha gente que nos apoya. Queremos estar acá”, afirmó el hombre, destacando la importancia de la ubicación actual.

Foto: Elonce.

El caso vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan muchas familias tras emergencias climáticas, donde la respuesta estatal inicial no siempre logra sostenerse en el tiempo con soluciones definitivas.

Mientras tanto, el pedido de ayuda sigue vigente. La familia difundió un número de contacto (3434697827) para quienes puedan colaborar en este proceso de reconstrucción. A dos meses de la trágica tormenta, la necesidad de respuestas concretas y urgentes continúa siendo una deuda pendiente.