La Federación de Clubes renovó autoridades con amplia participación dirigencial

La nueva comisión directiva asume con el compromiso de continuar trabajando en la regularización institucional de las entidades, la capacitación de dirigentes, la integración territorial y el acompañamiento permanente a los clubes en toda la provincia.
La Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas llevó adelante el pasado viernes su Asamblea General Ordinaria, en la cual se renovaron las autoridades para el nuevo período, resultando electo como presidente Hugo Grassi.
La jornada se desarrolló con una destacada participación de dirigentes de toda la provincia, tanto de manera presencial como a través de la modalidad virtual.
El encuentro, realizado en las instalaciones del Club Universitario de Paraná, contó con la presencia de representantes de los distintos departamentos entrerrianos, consolidando una participación federal que reflejó el compromiso de los clubes con el fortalecimiento institucional del deporte provincial. La convocatoria reunió a dirigentes que, desde sus respectivas localidades, aportan su mirada y acompañaron el proceso democrático de renovación de autoridades.
Uno de los aspectos más destacados de la asamblea fue la representación territorial lograda, con la participación de una mayoría importante de los departamentos de la provincia, lo que permitió consolidar un esquema de trabajo más integrado y cercano a la realidad de cada región. En este marco, se remarcó la importancia de que los clubes cuenten con referentes que canalicen inquietudes, propuestas y proyectos, fortaleciendo la articulación entre las instituciones y la Federación.
Durante la asamblea, el presidente electo, Hugo Grassi, agradeció el acompañamiento de los dirigentes y destacó la amplia participación como una señal clara del crecimiento institucional de la entidad. En sus palabras, expresó la voluntad de dar continuidad al trabajo que se viene desarrollando, profundizando las acciones orientadas al fortalecimiento de los clubes y a la defensa de los valores del deporte entrerriano.
Asimismo, señaló la importancia de seguir promoviendo políticas que reconozcan el rol social de los clubes como espacios de contención, formación y desarrollo comunitario, en línea con los principios establecidos en la Constitución Provincial, que reconoce al deporte como un derecho fundamental.
La nueva comisión directiva asume con el compromiso de continuar trabajando en la regularización institucional de las entidades, la capacitación de dirigentes, la integración territorial y el acompañamiento permanente a los clubes en toda la provincia.
La Federación destacó que la amplia participación registrada, tanto presencial como virtual, refleja el interés de las instituciones deportivas por consolidar un espacio de representación que permita canalizar las necesidades del sector y proyectar políticas conjuntas en beneficio del deporte entrerriano.
La nueva Comisión Directiva para el período 2026-2028 quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Hugo Eduardo Grassi (Atlético Patronato – Paraná)
Vicepresidente 1°: Julio César Schmidt (Atlético María Grande – María Grande)
Vicepresidenta 2°: Valeria Vulliez (Atlético Campito – Colón)
Secretaria General: Lorena Ma. del Lourdes Gareis (Social y D. Gral. Urquiza – Villa Fontana)
Tesorero: Adalberto Jesús Álvarez (Atlético Barrio Sud – Villaguay)
Pro Tesorero: Enrique Gustavo Gómez (Sociedad Sportiva Gualeguay – Gualeguay)
Secretario de Actas: Nicolás Joel Milessi (Acludepa Don Bosco – Paraná)
Prosecretario: Jorge Roberto Ibáñez (Parque Sur – Concepción del Uruguay)
Secretaria de Prensa: Amalia Raquel Bonella (San Benito – San Benito)
Vocales Titulares:
Nildo Guillermo Cuello (Unión – Concordia)
Jonatan Nahuel Rasquetti (Deportivo 1° de Mayo – Chajarí)
Carlos Santiago Alarcón (Diamantino – Diamante)
Félix Enrique Velázquez (Centro Sportivo Peñarol – Rosario del Tala)
Rubén Cruz Díaz (Barrio Congo – La Paz)
Gerardo Sánchez (Atlético Sporting – Gualeguaychú)
Vocales Suplentes:
Francisco Nicolás Larrondo (Deportivo 5° Cuartel – Victoria)
Raúl Edgardo Bruno (Deportivo Cosmo – Federación)
Fernanda Facello Gerez (Aclucepa Libanés – Paraná)
María Eugenia Novau (Deportivo Los Teros – Feliciano)
Comisión Revisora de Cuentas:
Titular: Juan Patat (Atlético Patronato – Paraná)
Suplente: Jorge Stieben (Atlético Calle Ancha – San José)
Luego de la Asamblea, quedaron conformados los Departamentos:
Legal y Paritario y Legal y Paritario:
Leticia Zapata
Javier Marco
Departamento Dirigencial y Asesoramiento:
Rubén Zapata
César Gonano
Abel Dutruel
Jorge Urquiza
Sergio Martínez
Con esta renovación, la Federación Entrerriana de Clubes reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones deportivas, promoviendo la inclusión, el fortalecimiento institucional y el desarrollo del deporte en toda la provincia.