El cariño de los amigos del “Turquito”: "la mejor manera de recordarlo es siempre alegre"

Murió el “Turquito”. El comerciante Jorge Motteta, falleció durante la madrugada de este lunes en Paraná, tras luchar contra una dura enfermedad. Tenía 36 años y era ampliamente conocido por su actividad vinculada a la venta de bebidas y por el vínculo cercano que mantenía con vecinos y clientes de la ciudad.

Su fallecimiento generó una fuerte repercusión en la comunidad local, donde su figura había trascendido el ámbito comercial para convertirse en un rostro familiar para muchos paranaenses. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, en los que destacaron su calidez humana y su capacidad para conectar con las personas.

Con el paso del tiempo, Motteta había logrado construir una presencia cotidiana en la vida de numerosos vecinos. A través de publicaciones y videos, compartía su rutina diaria, mostraba su trabajo y respondía mensajes, lo que fortaleció el lazo con quienes lo seguían.

El recuerdo de sus afectos más cercanos

Mariano González, amigo cercano del comerciante, dialogó con Elonce y expresó el impacto que provocó la noticia. “Es una triste noticia para todos”, afirmó, al tiempo que destacó la fortaleza que caracterizó a Motteta durante su enfermedad.

En ese sentido, agregó: “La tranquilidad que tenemos es que la peleó, la luchó como era algo típico en su persona”. Sus palabras reflejaron el sentimiento compartido por quienes lo acompañaron durante ese proceso.

El amigo también remarcó la importancia de recordar los momentos vividos: “Lamentablemente, tenemos que quedarnos con lo mejor y con todas las cosas con las que nos hacía divertir y con lo lindo que pasábamos con él”, dijo. Además, sostuvo que “cuando esta enfermedad te toca de cerca a un ser querido, no hay preparación y nada que pueda evitar el dolor que te trae”.

Un legado marcado por la cercanía con la gente

González destacó que el “Turquito” dejó una huella en la comunidad más allá de su actividad comercial. “La mejor manera de recordarlo es siempre alegre y sabiendo que dejó un mensaje, porque, a raíz de su enfermedad, mucha gente empezó a seguirlo e interactuar con él por sus ganas, su fuerza”, señaló.

Esa exposición, sumada a su personalidad, lo transformó en una figura muy identificada en Paraná. Sus contenidos eran seguidos por una gran cantidad de personas, que encontraban en él no solo a un comerciante, sino también a alguien cercano y auténtico.

“El Turquito siempre fue muy colaborativo con la sociedad de Paraná y era conocido en toda la ciudad”, afirmó su amigo, quien también resaltó el acompañamiento que recibió durante su enfermedad.

Finalmente, González expresó el agradecimiento de la familia y amigos: “Queremos agradecer a toda la gente por los mensajes de aliento que le enviaban. Le llegó todo el cariño de la gente de Paraná y de alrededores también”. Y concluyó: “La gente siempre ayudó y apoyó el negocio, más allá de que él no estaba presente. Estamos muy agradecidos con todos”.