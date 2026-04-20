Profundo dolor en Paraná por la muerte del “Turquito”, reconocido comerciante local

La muerte de Jorge Motteta, conocido en Paraná como “Turquito”, generó pesar este lunes en distintos sectores de la capital entrerriana. El comerciante era ampliamente reconocido por su actividad vinculada a la venta de bebidas y por la presencia cotidiana que había construido con vecinos y clientes.

De acuerdo con lo informado, Motteta falleció durante la madrugada. La noticia comenzó a circular en las primeras horas del día y rápidamente provocó numerosas expresiones de dolor en redes sociales y entre personas que lo trataban desde hacía años.

Su nombre se había vuelto popular en la ciudad no solo por el comercio, sino también por el vínculo cercano que mantenía con quienes seguían su historia.

Una figura conocida en Paraná

Con el paso del tiempo, “Turquito” se transformó en un personaje muy identificado por los paranaenses. En sus publicaciones compartía parte de su rutina diaria, mostraba momentos de trabajo y respondía mensajes de clientes y conocidos.

Jorge “El Turquito” Motetta.

Ese contacto permanente lo convirtió en una figura muy visible dentro de la comunidad local. Sus videos y apariciones generaban repercusión y eran seguidos por una gran cantidad de personas.

En los últimos meses, además, había difundido mensajes positivos y reflexiones personales mientras atravesaba un complejo cuadro de salud.

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El tratamiento que atravesaba

Según se conoció, Jorge Motteta enfrentaba desde el año pasado un tratamiento oncológico. Durante ese proceso continuó activo en redes sociales, donde recibió múltiples muestras de acompañamiento.

Quienes lo conocían destacaban su actitud frente a la enfermedad y la voluntad de mantenerse en contacto con la gente pese al difícil momento personal que transitaba.

La noticia de su fallecimiento volvió a reflejar ese afecto en mensajes publicados por vecinos, amigos y seguidores.

De acuerdo con la información difundida, los restos de “Turquito” serán velados este lunes desde las 9 en salas de Lamperti, en Paraná.