Organizan una fiesta solidaria para costear la castración de una perrita rescatada

Dulce María, la perrita que fue atropellada y abandonada en el centro de Paraná, continúa recuperándose favorablemente luego de atravesar una compleja intervención quirúrgica que derivó en la amputación de una de sus patas traseras. Ahora, quienes la cuidan impulsan una actividad solidaria para reunir fondos destinados a su castración y seguir promoviendo su adopción responsable.

Marilina, la mujer que la rescató y acompaña desde el primer día, explicó a Elonce que recientemente descubrió que el animal no está castrado, por lo que comenzó a organizar una campaña para afrontar los costos de la intervención.

Buscan una familia para Dulce María (foto Elonce)

Según indicó, busca realizar la cirugía en una veterinaria de confianza debido a que utilizan anestesia inhalatoria, un método que considera más seguro para la mascota.

Una fiesta solidaria para recaudar fondos

Con el objetivo de reunir el dinero necesario, Marilina organizará una fiesta retro el próximo 8 de julio en un local de Paraná. "Me estoy organizando para poder hacerla castrar. La intervención tiene un costo de 270 mil pesos y por eso decidí impulsar este evento solidario", relató.

Buscan una familia para Dulce María (foto Elonce)

La actividad se desarrollará desde las 20 horas y será con acceso mediante lista previa. Las personas interesadas en colaborar deberán contactarse al 3435315396 para adquirir las entradas. "Será una fiesta privada. La idea es que quienes quieran participar se comuniquen conmigo para poder colaborar con los gastos de Dulce María", explicó.

La historia de Dulce María

La perrita fue protagonista de un caso que generó repercusión meses atrás, cuando fue atropellada y abandonada en la intersección de calles Córdoba y 25 de Junio. "No se hicieron cargo ni quien la atropelló ni la empresa a la que pertenecía", recordó Marilina.

Buscan una familia para Dulce María (foto Elonce)

Tras el accidente, Dulce María sufrió graves lesiones. Presentaba una importante infección, desprendimiento de tejidos, tendones comprometidos y una gran pérdida de sangre.

"La levanté prácticamente en agonía. La cargué en un patrullero y la llevé a Salud Animal. Después, con ayuda de mucha gente, pudimos costear la operación en una veterinaria privada", contó.

Buscan una familia para Dulce María (foto Elonce)

Finalmente, los veterinarios determinaron que la única alternativa posible era amputar la extremidad afectada para salvarle la vida.

Buscan una familia adoptiva

Actualmente, Dulce María se encuentra en buen estado general de salud y logró adaptarse a su nueva condición. Sin embargo, Marilina insiste en la necesidad de encontrarle un hogar definitivo, ya que también tiene a su cargo otros animales rescatados.

"Me gustaría que aparezca una familia cuanto antes. Quiero entregarla con todas las condiciones necesarias, vacunada y castrada", señaló.

La rescatista explicó que sostiene los gastos cotidianos gracias a la ayuda de vecinos y personas que colaboran comprando distintos productos que ella comercializa para financiar los cuidados de los animales.

Organizan una fiesta solidaria para costear la castración de una perrita rescatada

Mientras continúa la búsqueda de adoptantes, la campaña solidaria apunta a garantizar que Dulce María complete su recuperación y pueda acceder a una nueva oportunidad junto a una familia responsable.