Japón dio por terminado el tsunami pero lanzó otra alerta por un posible “megaterremoto”

Miembros de la Oficina del Gabinete y de la Agencia Meteorológica de Japón.

Japón emitió el lunes un aviso especial advirtiendo de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior, después de que un fuerte temblor sacudiera el norte del país y provocara una alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón declaró en un comunicado que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

La costa de Tomakomai, tras la emisión de una alerta de tsunami. (Reuters).

La alerta para la región norte se produjo pocas horas después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la zona, haciendo temblar grandes edificios en la capital, Tokio, a cientos de kilómetros (millas) del epicentro.

El terremoto, cuya magnitud se estimó inicialmente en 7,4 antes de ser revisada a 7,5 y nuevamente a 7,7, se produjo a las 16:53 (07:53 GMT) en aguas del Pacífico frente a la costa norte de la prefectura de Iwate.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, los municipios de la región afectada emitieron órdenes de evacuación no obligatorias para más de 182.000 residentes.

Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, una ola de tsunami de 80 centímetros (31 pulgadas) azotó un puerto en Kuji en Iwate, según la agencia meteorológica, que inicialmente había estimado la magnitud en 7,4 antes de revisarla al alza.

Un funcionario de la Oficina del Gabinete declaró en una rueda de prensa televisada aparte que, “si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”.

Al anochecer, las autoridades rebajaron ligeramente la alerta de tsunami, pero mantuvieron un aviso sobre posibles olas de hasta un metro (3,3 pies) a lo largo de la extensa costa nororiental del Pacífico.

Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK no mostraron daños claramente visibles alrededor de varios puertos en Iwate.

Sin embargo, las autoridades han reiterado que podrían producirse réplicas en la zona durante la próxima semana, especialmente en los próximos dos o tres días, lo que podría “provocar temblores aún más fuertes”.

Temores de un ‘megaterremoto’

La oficina del primer ministro informó que había creado un equipo de gestión de crisis y que el gobierno estaba trabajando para determinar si hubo víctimas o daños materiales graves.

“Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor evacúen a lugares más elevados y seguros”, dijo la primera ministra Sanae Takaichi.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, situado sobre cuatro importantes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico.

Mapa de Japón mostrando alertas rojas de tsunami y avisos amarillos en la costa, con una leyenda.

El archipiélago, hogar de unos 125 millones de personas, experimenta normalmente alrededor de 1.500 temblores al año y representa aproximadamente el 18% de los terremotos del mundo.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que impactan bajo la superficie terrestre.

Japón está marcado por el recuerdo del enorme terremoto submarino de magnitud 9,0 que sacudió la zona en 2011, provocando un tsunami que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión del núcleo en la central nuclear de Fukushima.

En 2024, la agencia meteorológica emitió su primer aviso especial sobre un posible “megaterremoto” a lo largo de la Fosa de Nankai.

Esta fosa submarina de 800 kilómetros es donde la placa tectónica oceánica del Mar de Filipinas se está “subduciendo” —o deslizándose lentamente— por debajo de la placa continental sobre la que se asienta Japón.

El gobierno ha declarado que un terremoto en la fosa de Nankai y el consiguiente tsunami podrían causar la muerte de hasta 298.000 personas y provocar daños por valor de hasta 2 billones de dólares, publicó AFP.