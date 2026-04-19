Un hombre mató a ocho niños en EEUU: algunas de las víctimas eran familiares del atacante

El agresor se dio a la fuga y fue abatido por la policía, que considera lo ocurrido un caso de violencia doméstica. Las víctimas tenían entre uno y 14 años.
Al menos ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos en viviendas de Shreveport, en el estado de Luisiana (Estados Unidos) donde un hombre armado abrió fuego en distintos puntos de la ciudad antes de ser abatido por la policía.
Según informó el portavoz policial, Chris Bordelon, las víctimas tenían entre uno y 14 años. En total, diez personas fueron baleadas, incluyendo dos adultos. Todos los fallecidos eran menores de edad.
El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana, cuando el atacante disparó contra varias personas en al menos tres ubicaciones diferentes, entre ellas dos viviendas en la misma cuadra y otra en un sector cercano.
Las primeras hipótesis indican que el caso estaría vinculado a un episodio de violencia doméstica, ya que algunas de las víctimas serían familiares del agresor. “Es una escena extensa como pocas veces se ha visto”, expresó Bordelon.
Tras los ataques, el sospechoso robó un vehículo y escapó, lo que derivó en una persecución policial. Finalmente, los agentes lograron interceptarlo en otro barrio de la ciudad y le dispararon, provocando su muerte, publicó BBC.
El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, lamentó lo ocurrido y expresó: “Tenemos familias sufriendo, policías y forenses afectados. Esto impacta a toda la comunidad”.
Las autoridades señalaron que no se divulgarán las identidades de las víctimas ni del atacante hasta completar las notificaciones a los familiares. La investigación se lleva adelante con la participación de distintas agencias estatales.
Por su parte, el jefe policial Wayne Smith indicó que trabajarán “el tiempo que sea necesario” para esclarecer lo sucedido.
También el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, manifestó su conmoción por el hecho y expresó condolencias a las familias, mientras que el legislador Mike Johnson calificó lo ocurrido como una “desgarradora tragedia”.