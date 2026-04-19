Milei anunció que habrá vuelos directos entre Argentina e Israel

Milei anunció vuelos directos entre Argentina e Israel durante su visita oficial al país de Medio Oriente, donde fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu. El mandatario argentino viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

La visita se desarrolla en un contexto de alta tensión regional debido al conflicto en Medio Oriente, lo que le otorga un peso político adicional al anuncio realizado por el jefe de Estado argentino.

A través de sus redes sociales, Netanyahu celebró la llegada del mandatario argentino, a quien definió como “mi amigo” y “un gran amigo del Estado de Israel”, destacando que la relación bilateral está “más fuerte que nunca”.

Cómo será la nueva ruta aérea

Durante su discurso, el presidente Javier Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”.

El servicio será operado por la aerolínea El Al Israel Airlines y permitirá unir ambas ciudades sin escalas, reduciendo tiempos de viaje, que actualmente dependen de conexiones en Europa o Estados Unidos.

La nueva ruta cubrirá una distancia superior a los 12.000 kilómetros, con vuelos estimados entre 15 y 16 horas de duración, lo que “facilitará el intercambio turístico, comercial y cultural” entre ambas naciones.

Un vínculo que busca profundizarse

En su mensaje, Milei destacó el valor simbólico y político de esta iniciativa: “una unión moral, espiritual y política” entre Argentina e Israel, y remarcó la intención de consolidar una relación que calificó como “inquebrantable”.

"Nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando los lazos entre países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó", expresó el mandatario.

El anuncio ya había sido anticipado semanas atrás por el embajador Wahnish, quien señaló que la conexión aérea sin escalas podría inaugurarse en noviembre de 2026.