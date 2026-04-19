Javier Milei inició su visita a Israel con una oración en el Muro de los Lamentos: la agenda completa

Es su tercera visita oficial desde que asumió la Presidencia.

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Tel Aviv e inició su agenda oficial en el país con una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. Se trata de su tercera visita oficial desde que asumió la Presidencia y se produce en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente.

Tras su llegada, el mandatario se trasladó a Jerusalén acompañado por su comitiva, integrada por Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques. También participaron del recibimiento el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, y representantes de la comunidad judía argentina.

La visita marca un nuevo gesto de acercamiento diplomático del gobierno argentino hacia Israel, en línea con la política exterior que impulsa la actual administración.

Reuniones clave y agenda oficial

Durante la jornada, Javier Milei mantuvo un encuentro central con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien buscará reforzar la alianza política y diplomática entre ambos países.

"Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei", publicó Netanyahu.

Además, el mandatario participará de los actos por el 78° aniversario del Estado de Israel y de la tradicional ceremonia de encendido de antorchas en el Monte Herzl.

ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לירושלים, חברי נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, חבר גדול של מדינת ישראל. ישראל וארגנטינה עומדות יחד, חזקות מתמיד. —- Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y… pic.twitter.com/ammraov0cu — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 19, 2026

La agenda incluye también una reunión con el presidente Isaac Herzog, la recepción de un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan y una condecoración en la Yeshivá Hebron.

Definiciones políticas en un contexto sensible

Uno de los puntos más relevantes del viaje podría ser el anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una promesa que Milei sostiene desde el inicio de su gestión.

El presidente también será distinguido por su respaldo público a Israel en el actual conflicto en Medio Oriente y por su alineamiento con el gobierno de Netanyahu. En reiteradas oportunidades, Milei afirmó que Argentina “no será neutral frente al terrorismo internacional”.

La visita se da en medio de un escenario regional complejo, atravesado por tensiones con Irán y la situación en Gaza. En ese contexto, la presencia de Javier Milei en Jerusalén refuerza una de las definiciones más claras de su política exterior: el alineamiento con Israel y Estados Unidos.