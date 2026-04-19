Un adolescente falleció en Corrientes tras recibir una descarga eléctrica al tocar un lavarropas

REDACCIÓN ELONCE
Un menor murió en Goya tras recibir una descarga eléctrica al tocar un lavarropas. Investigan las circunstancias del trágico hecho.
Un trágico episodio conmocionó a la ciudad de Goya, Corrientes, este sábado por la noche, cuando un menor de 15 años murió tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda. El hecho ocurrió en un domicilio particular y generó intervención de los servicios de emergencia.
Según la información brindada por la Policía de Corrientes, el incidente se registró alrededor de las 20:30 en una casa ubicada sobre calle Jujuy al 50. Allí, el adolescente habría tomado contacto con un lavarropas, momento en el que recibió una descarga eléctrica de gravedad.
Tras el episodio, el menor fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia a un centro de salud local, donde ingresó en estado crítico.
Intentos de reanimación sin éxito
A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven falleció pocos minutos después de su ingreso al hospital, informó El Litoral de Corrientes.
Fuentes policiales indicaron que efectivos de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya intervinieron en el lugar y llevaron adelante las primeras diligencias para reconstruir la mecánica del hecho.
En paralelo, se realizaron peritajes técnicos para determinar las condiciones en las que se produjo la descarga eléctrica y si existieron fallas en el electrodoméstico o en la instalación eléctrica del domicilio.
Investigación en curso
El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal en turno, que continúa con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.
Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el accidente.