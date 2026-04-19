San Expedito, Patrono de las causas justas y urgentes: quién fue, por qué se celebra y oración para pedir trabajo

REDACCIÓN ELONCE
San Expedito, el joven soldado que fue en contra de su emperador, es el Patrono de las causas justas y urgentes, y hoy, millones de fieles celebran su día y se reúnen a hacerle pedidos y, también, a agradecerle los milagros concedidos por el santo.
El día de San Expedito se conmemora este 19 de abril, recordando al mártir cristiano considerado el santo de las causas urgentes, cuya historia estuvo marcada por la fe, la decisión inmediata y un milagro en plena batalla. Según la tradición, el soldado romano fue ejecutado en el año 303 tras negarse a renunciar a su conversión al cristianismo.
La figura de San Expedito se consolidó a lo largo de los siglos como un símbolo de determinación. En los relatos, el demonio intentó persuadirlo con la palabra “cras” —que en latín significa “mañana”— para postergar su decisión. Sin embargo, el soldado respondió con firmeza “hodie” (“hoy”), reafirmando su voluntad de convertirse en ese mismo momento.
Los creyentes lo representan como un legionario romano con túnica roja, sosteniendo en una mano una palma —símbolo de victoria y vida eterna— y en la otra una cruz con la inscripción “hodie”. Esta imagen sintetizó el mensaje central de su historia: actuar sin demoras ante lo que se considera correcto.
Un comandante romano que desafió al Imperio
Aunque no se conocen con precisión los datos de su nacimiento, la tradición indicó que San Expedito fue comandante de la Legión XII Fulminata del Imperio Romano. Su muerte, en cambio, sí quedó registrada: fue decapitado en Melitene, en la región de Capadocia, actual territorio de Turquía.
El episodio que marcó su vida ocurrió durante una campaña militar contra pueblos bárbaros en una región que abarcaba zonas de la actual Armenia y Turquía. Allí, las tropas romanas enfrentaron una situación crítica: estaban rodeadas, sin provisiones y al borde de la derrota.
En ese contexto, Expedito intentó sostener la moral de sus soldados, pero la desesperación por el hambre y la sed debilitaba cualquier intento de resistencia. La situación parecía irreversible, hasta que ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de la batalla.
El milagro que cambió el destino de la Legión Fulminata
Según los relatos, los soldados romanos decidieron imitar a los cristianos, a quienes solían perseguir. Se arrodillaron, alzaron sus brazos al cielo y comenzaron a rezar en busca de ayuda. La escena sorprendió a sus enemigos, que observaron inmóviles a miles de soldados en actitud de plegaria.
En ese momento, el clima cambió de manera repentina. El cielo se cubrió y una tormenta intensa se desató sobre el campo de batalla. La lluvia permitió a los soldados calmar su sed, mientras que el viento y la confusión afectaron al ejército enemigo.
Aprovechando esa situación, la Legión Fulminata logró reorganizarse y revertir el enfrentamiento. El episodio fue interpretado como un milagro, lo que generó un fuerte impacto en Expedito y en sus hombres, quienes comenzaron a replantearse sus creencias.
La conversión y el martirio del santo de las causas urgentes
Tras aquel episodio, Expedito tomó la decisión de convertirse al cristianismo. Hasta entonces, su rol dentro del Imperio incluía la persecución de los creyentes, pero el milagro vivido en batalla modificó su perspectiva.
La tradición sostuvo que el demonio volvió a tentarlo, sugiriéndole postergar su conversión. Sin embargo, el soldado rechazó esa idea y reafirmó su decisión de actuar en el presente. Esa determinación quedó reflejada en la palabra “hodie”, que se convirtió en el símbolo de su historia.
Su conversión tuvo consecuencias inmediatas. Al negarse a adorar a los dioses oficiales del Imperio, fue condenado junto a otros soldados cristianos. La pena incluyó flagelación y, finalmente, la decapitación que terminó con su vida el 19 de abril del año 303.
Desde entonces, San Expedito fue venerado como el santo de las causas urgentes. Cada año, miles de fieles acudieron a su imagen para pedir ayuda en situaciones difíciles o que requerían una resolución rápida, manteniendo viva una devoción que atravesó generaciones.
Oración a San Expedito para pedir trabajo
San Expedito bendito protector nuestro:
guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,
hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,
te reclamo con urgencia y fervor
para que vengas en mi auxilio.
Las necesidades urgentes que hay en mi vida
no me permiten el descanso
vivo en estado de preocupación y de depresión continua.
Me siento solo y desesperado,
el abatimiento me acompaña,
el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mi.
Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes,
ayúdame, santo glorioso, a levantarme.
Te pido que acudas presto y derrames sobre mí
el valor, la energía, la esperanza,
que alivies mis penurias y miserias,
para que con tu mediación logre solucionar
las angustiosas necesidades,
los problemas económicos que me apremian
y la ruina de la que no sé cómo salir,
te pido que con tu caridad me concedas:
(Mencionar ahora la petición).
Ayúdame a utilizar mi coraje,
a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad,
para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando,
se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo,
que todo sea una experiencia que tuve que pasar
para aprender y mejorar,
y que solucionados los obstáculos
se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.
Glorioso San Expedito, oye mi suplica,
te ruego atiendas mis ruegos con urgencia.
Gracias san Expedito, santo benevolente,
pues se que estas aquí conmigo, escuchándome,
y que mi mejoría comenzará en este mismo momento,
yo te lo agradeceré el resto de mi vida
y llevare tu nombre al que lo precise.
Amén.