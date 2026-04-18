Ordenan desalojar a trabajadores del complejo turístico Chapadmalal y crece la polémica por su concesión

La Justicia bonaerense ordenó el desalojo de trabajadores que residen en el complejo turístico de Chapadmalal, en medio de la controversia por el futuro del histórico predio y su posible concesión al sector privado.

La medida alcanza a unos 50 empleados de mantenimiento que viven en el lugar, quienes fueron intimados a abandonar las instalaciones en un plazo de diez días por disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En caso de incumplimiento, se prevé el desalojo mediante el uso de la fuerza pública.

La postura de ATE y del gobierno nacional

Frente a esta situación, el gremio ATE presentó un recurso de amparo para frenar la medida, mientras que sectores políticos impulsan que el complejo quede bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno nacional busca concesionar el predio por un período de 30 años, con el objetivo de atraer inversiones privadas que permitan restaurar la infraestructura y reducir los costos de mantenimiento, tal como lo había adelantado el vocero Manuel Adorni.

Sobre el espacio

La Unidad Turística Chapadmalal fue inaugurada en la década del ‘50 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, con aportes de la Fundación Eva Perón, y se convirtió en un emblema del turismo social en el país.

Ubicado sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar, el complejo cuenta con nueve hoteles y ha sido históricamente un espacio destinado a garantizar el acceso a vacaciones para familias trabajadoras. La medida judicial reabre el debate sobre el rol del Estado en la gestión de estos espacios y su preservación como patrimonio social.