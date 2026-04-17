ATE Entre Ríos definió movilización y acciones “en defensa del salario y la Caja de Jubilaciones”

Los secretarios generales de ATE Entre Ríos, se reunieron este jueves en la sede del Sindicato para acordar las acciones a seguir con respecto a la apertura de las paritarias y la defensa del sistema previsional.

El Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, señaló en la apertura de la reunión: “Nos convocamos en un momento muy difícil. Vamos hacia el Congreso de los 100 años, el 30 de abril; pero el gobierno no descansa en profundizar el ajuste”.

Con respecto a las paritarias, se acordó trabajar para la Jornada Nacional de Lucha en defensa del salario, el día martes 21 de abril. En este caso, cada Seccional definirá las acciones a tomar, dejando a criterios propios las modalidades de paro, paro activo, asamblea y movilización.

Sobre la labor que viene desarrollando el sindicato en la Intersindical en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, se acordó continuar con las asambleas en todas las reparticiones y recorrida provincial dejando en claro el “no a la reforma”, e interpelando “a todos los legisladores de todos los partidos políticos para que tomen posición”. Además se insta a los afiliados a “construir el paro y la movilización del día 23 de abril, en Paraná hacia Casa de Gobierno”.

Muntes se refirió a los encuentros intersindicales y a las reuniones con el gobierno y explicó: “quieren que discutamos los vectores y nosotros no los vamos a discutir porque tenemos otra propuesta, con la que le marcamos un camino. La intersindical se ha ampliado y tenemos un plan de lucha”.

Al respecto, se abordó el proyecto que elaboró ATE para atender el déficit de la Caja sin que implique un ajuste, con la creación de un fondo fiduciario.

En particular, el Secretario de Organización, Víctor Sartori, dio lectura al proyecto y explicó los motivos de la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER) y el cuerpo normativo del mismo.

Entre los mismos se destaca: “que la jubilación es salario y que hay responsabilidad del Estado, en tanto que el 70% del déficit se debe a medidas del gobierno y no a cuestiones inherente al sistema previsional (relación activo-pasivo)”. En ese sentido, se propone redistribuir la ganancia excedente de los sectores concentrados, teniendo en cuenta que el sistema previsional entrerriano es un sistema de reparto asistido.

También, se debatió sobre la situación crítica de los municipios entrerrianos en relación a los salarios que oscilan desde la indigencia y los límites de pobreza y otro tema tratado fue el relevamiento de comedores escolares en la provincia.