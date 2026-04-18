Robo de propofol: médica residente pidió que se revoque su procesamiento por falta de pruebas

La defensa de la médica residente Delfina "Fini" Lanusse presentó un recurso para que se revoque su procesamiento en la causa por presunta sustracción de propofol del Hospital Italiano, al sostener que no existen pruebas directas en su contra.

El planteo judicial cuestiona la decisión del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien había dispuesto su procesamiento por administración fraudulenta y un embargo superior a los 30 millones de pesos. Según la defensa, la medida resulta “arbitraria” y carece de sustento probatorio.

En el escrito al que accedió Infobae, los abogados argumentaron que la acusación se apoya en testimonios indirectos y apreciaciones subjetivas, sin una reconstrucción concreta de los hechos en cuanto a tiempo, modo y lugar. Además, señalaron que el magistrado rechazó pedidos considerados clave, como la citación de profesionales que podrían haber aportado elementos a favor de la imputada.

La presentación también remarca que no existe evidencia de perjuicio económico ni determinación precisa de la participación de Lanusse en los hechos investigados. En esa línea, cuestionaron presuntas irregularidades en el manejo de información confidencial durante la causa.

Sobre el supuesto robo de propofol, la defensa sostuvo que ningún testigo declaró haber visto una sustracción de medicación ni una manipulación indebida de fármacos por parte de la residente. Indicaron que los testimonios incorporados al expediente se basan en comentarios de terceros o sospechas sin respaldo directo.

Asimismo, destacaron que el propio hospital informó que no se registraron faltantes de medicamentos durante el período investigado y que los controles internos no arrojaron inconsistencias. Para la defensa, estos datos resultan incompatibles con la hipótesis de una sustracción sostenida en el tiempo.

El recurso quedó ahora a consideración de la instancia judicial correspondiente, que deberá resolver si mantiene o revoca el procesamiento en el marco de la investigación.