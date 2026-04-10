Procesaron a dos médicos por robo de medicamentos en el hospital Italiano

La justicia argentina avanzó en el escándalo de malversación de medicamentos en el Hospital Italiano, procesando al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta. Ambos profesionales están acusados de haber desviado medicamentos de alto riesgo, como el propofol, destinado a fines recreativos fuera del entorno médico. Este procesamiento marca un hito importante en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la salud pública.

El juez Javier Sánchez Sarmiento fue el encargado de formalizar la imputación, dictando medidas cautelares severas contra los acusados. Además de la prohibición de salida del país, se les embargaron bienes por montos elevados: $70 millones para Boveri y $30 millones para Lanusse. La fiscalía sostiene que ambos profesionales, al estar a cargo de la anestesiología del hospital, eludieron los controles de stock y sustrajeron grandes cantidades de propofol, un potente hipnótico, con fines no médicos.

El escándalo: Propofol para fines recreativos

La investigación comenzó con una auditoría interna en el Hospital Italiano que reveló serias irregularidades en el inventario de medicamentos. Los registros de quirófano no coincidían con las cantidades de medicamentos que salían de la farmacia central, lo que despertó las primeras sospechas. Lo que inicialmente parecía ser un caso de malversación de bienes se transformó en un escándalo aún mayor cuando surgieron pruebas de que los medicamentos robados, particularmente el propofol, estaban siendo utilizados en fiestas recreativas, lo que expuso a los involucrados a riesgos graves de salud, como paros cardiorrespiratorios, indicó Cadena 3.

La peligrosidad del propofol, un fármaco utilizado en procedimientos médicos para inducir la inconsciencia, se debe a que su abuso en un entorno no controlado puede tener consecuencias fatales. La práctica de usarlo recreativamente sin la adecuada supervisión médica es sumamente riesgosa y plantea serios dilemas éticos en la práctica médica.

El impacto en el Hospital Italiano y el precedente legal

El escándalo obligó al Hospital Italiano a desvincular a Delfina Lanusse, quien estaba en su periodo de residencia, y a suspender preventivamente a Hernán Boveri. Además, la institución se presentó como querellante en el caso, con el objetivo de proteger su reputación y colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

El propofol no es un medicamento de uso común en el ámbito doméstico; su desvío para fines no médicos es un grave delito que pone en evidencia la falta de ética de los implicados. Este procesamiento establece un importante precedente en la lucha contra los delitos de "cuello blanco" en instituciones de salud, mostrando que la pericia técnica de los profesionales no los exime de responsabilidad por la malversación de recursos que deberían estar destinados al cuidado de la vida.