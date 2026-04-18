Murió un piloto en el circuito de Nürburgring tras el choque de siete autos: participaba Max Verstappen

Una de las imágenes de la transmisión oficial del momento del accidente

El automovilismo internacional atraviesa horas de conmoción tras la muerte del piloto finlandés Juha Miettinen, quien falleció luego de un violento accidente múltiple en el circuito de Nürburgring.

El hecho ocurrió durante una competencia de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), en una carrera de cuatro horas que contaba con la participación del campeón mundial Max Verstappen. El siniestro involucró a siete vehículos y se produjo en la zona del valle de Klostertal, en una de las secciones más exigentes del trazado.

Juha Miettinen falleció en el accidente en Nürburgring. Foto: @991rsr

Según informaron los organizadores, el accidente tuvo lugar en la tercera vuelta, cuando una colisión en cadena bloqueó la pista y generó un efecto dominó entre varios autos. La magnitud del impacto obligó a detener inmediatamente la carrera con bandera roja.

Miettinen, de 66 años, fue rescatado de su vehículo —un BMW 325i— y trasladado al centro médico del circuito, donde falleció pese a los intentos de reanimación.

En tanto, los otros seis pilotos involucrados fueron derivados a centros de salud para controles preventivos y se encuentran fuera de peligro.

La organización confirmó que la competencia fue cancelada de manera definitiva y no será considerada válida para el campeonato. Además, se dispuso un homenaje al piloto fallecido con un minuto de silencio en la próxima carrera del calendario.

El trágico episodio marca el primer fallecimiento de un piloto en competencia en este histórico circuito desde 2013, generando un fuerte impacto en la comunidad automovilística a nivel mundial.