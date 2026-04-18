Mariano Werner: “Sé que estoy con chances de poder pelear este campeonato”

Mariano Werner palpitó con Elonce lo que puede llegar a transcurrir este domingo en Concepción del Uruguay y también en lo que resta del año con las restantes seis fechas de la etapa regular y la Copa de Oro del Turismo Carretera.

Hoy tuvo un inicio prometedor al conseguir liderar el último de los entrenamientos, pero ya a la hora de clasificar para reordenarse en la serie del domingo por la mañana, el Ford Mustang estuvo un poco lejos de ese ritmo y se tuvo que conformar con un décimo tercer lugar, a casi medio segundo de Mauricio Lambiris, quien tuvo la pole position.

Mariano Werner en Concepción del Uruguay. Foto: ACTC.

En primera instancia, el paranaense afirmó: “Es un día espectacular en Concepción del Uruguay después de una semana bastante húmeda y mojada, hoy estamos con un lindo clima. Siempre los entrerrianos y los fanáticos del Turismo Carretera nos esperan bien. No es un circuito de los que más me gusten y más me sienta bien, pero soy optimista de poder tener esa chance de poder estar nuevamente en la pelea”.

“Hemos trabajado, no hemos probado (serán después de esta fecha), pero estamos con el optimismo de estar en la pelea nuevamente”, sostuvo.

“Estoy agradecido por el respeto y la paciencia también porque hoy no nos están saliendo las cosas. Soy el primero que quiere conseguir eso (los resultados), pero trabajaré más duro que nunca para devolverle (a los hinchas) los resultados que se merecen”, remarcó.

Para cerrar, el tres veces campeón del Turismo Carretera analizó: “Es un campeonato largo y no pierdo las esperanzas ni la paciencia tampoco porque sé que estoy con chances y posibilidades de poder pelear este campeonato”.