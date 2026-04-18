TC: un piloto del equipo del Gurí Martínez volcó en Concepción del Uruguay

El arranque de la cuarta fecha del TC en Concepción del Uruguay tuvo un momento de alta tensión este sábado, cuando Nicolás Moscardini, integrante del Gurí Martínez Competición, protagonizó un fuerte accidente durante el primer entrenamiento oficial.

El piloto había conseguido instantes antes el mejor tiempo de la tanda, pero luego perdió el control de su Ford Mustang y terminó volcado al costado del circuito entrerriano.

Afortunadamente, pese a la violencia del impacto, no sufrió lesiones físicas de consideración.

Cómo fue el accidente

El incidente ocurrió durante la práctica inicial del grupo B, el primero en salir a pista en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Según se informó, Moscardini perdió el dominio del auto al pisar el pasto a la salida de la curva 7, en un sector comprometido por la humedad presente en la pista.

El vehículo cruzó la cinta asfáltica, impactó contra la contención de neumáticos y quedó recostado sobre uno de sus laterales, lo que obligó a detener la actividad con bandera roja.

Vuelco de @nicomoscardiniok en el primer entrenamiento, sin consecuencias físicas para el piloto 🫠#ACTC pic.twitter.com/oIE8QYSuFf — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) April 18, 2026

La palabra del piloto

Tras el susto, Moscardini llevó tranquilidad y explicó lo sucedido ante las cámaras oficiales del TC.

“Estoy bien. Venía en vuelta rápida, el auto venía funcionando bien. Pero estaba muy de cola, muy bravo para llevarlo. Muerdo el pasto y automáticamente lo pierdo”, expresó.

Además, agregó: “Está todo mojado, hay agua, se me traba el auto, le pego a las gomas y quedo volcado. El auto está desfigurado”.

Había marcado el mejor tiempo

Antes del accidente, el piloto había registrado un tiempo de 1m25s660, suficiente para quedar en la cima del clasificador.

Ese registro se sostuvo como el mejor de la tanda debido a que luego la pista se complicó por la presencia de aceite tras la rotura de otro motor, lo que impidió mejorar los tiempos.