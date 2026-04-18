Concepción del Uruguay vive el TC este sábado y domingo: horarios y cómo está el certamen

El Turismo Carretera vuelve este fin de semana a Concepción del Uruguay, donde se disputará la cuarta fecha del campeonato 2026 en el autódromo de la ciudad, en el marco del Gran Premio Río Uruguay Seguros.

La categoría más popular del automovilismo argentino llega a suelo entrerriano después de su paso por Neuquén, competencia en la que se impuso Agustín Canapino con Chevrolet Camaro.

En paralelo, Jonatan Castellano arriba como líder del certamen por segunda carrera consecutiva, en un arranque marcado por la regularidad del piloto de Dodge Challenger.

Cómo llega el campeonato

Antes de la presentación en Concepción del Uruguay, Castellano encabeza la tabla luego de sumar un podio en El Calafate, un octavo puesto en Viedma y un sexto lugar en Neuquén.

Su principal perseguidor es José Manuel Urcera, con Toyota Camry, ubicado a 18,5 puntos del líder.

Autódromo de Concepción.

El tercer lugar del campeonato está en manos de Facundo Chapur, quien se mantiene expectante en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, el paranaense Mariano Werner llega a esta fecha en el puesto 26, mientras que Nicolás Bonelli, que competirá en su casa, está en la ubicación 33.

Además, la fecha contará con 57 autos inscriptos, una cifra que sostiene el importante nivel de convocatoria que muestra la categoría en la temporada.

Cronograma del sábado

La actividad en Concepción del Uruguay comenzará este sábado con entrenamientos para el TC Pista y el Turismo Carretera.

El TC Pista abrirá la jornada desde las 9.25, mientras que el TC iniciará sus primeras tandas a partir de las 11.05.

Werner quiere hacer una buena participación.

Por la tarde llegará el turno de las clasificaciones: el TC Pista ordenará su grilla desde las 15.20 y el Turismo Carretera lo hará desde las 16.

La transmisión en vivo estará a cargo de Canal 9 y la plataforma Motorplay.

Series y finales del domingo

El domingo la acción comenzará temprano con las series del TC Pista desde las 10.05 y las del Turismo Carretera a partir de las 10.55.

Bonelli quiere destacar en su tierra.

Luego llegarán las finales en Concepción del Uruguay. El TC Pista correrá desde las 12.55, mientras que el plato fuerte será la final del Turismo Carretera, prevista para las 14.

La carrera principal tendrá una duración máxima de 25 vueltas o 50 minutos.

Datos del circuito entrerriano

El trazado de Concepción del Uruguay tiene una extensión de 4.279 metros y se consolidó en los últimos años como una plaza fija del calendario nacional.

El récord del circuito pertenece a Agustín Canapino, quien en 2025 marcó un tiempo de 1m22s853.

Precisamente, el arrecifeño fue también el último ganador en este escenario, por lo que buscará repetir y descontar puntos en el campeonato.

HORARIOS PARA EL FIN DE SEMANA

SÁBADO

TCP | 09:25 a 09:55 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

TCP | 10:00 a 10:30 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Transmisión de Canal 9 y Motorplay de 11 a 13 horas

TC | 11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

TC | 11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

TCP | 11:55 a 12:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

TCP | 12:30 a 13:00 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

TC | 13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

TC | 13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Transmisión de Canal 9 y Motorplay de 15 a 17 horas

TCP | 15:20 a 15:28 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.

TCP | 15:33 a 15:41 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.

TCP | 15:46 a 15:54 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.

TC | 16:00 a 16:08 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

TC | 16:13 a 16:21 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

TC | 16:26 a 16:34 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

TC | 16:39 a 16:47 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

DOMINGO

Transmisión de Canal 9 y Motorplay de 10 a 15 horas

TCP | 10:05 Hs. 1ra. Serie, 5 Vueltas.

TCP | 10:30 Hs. 2da. Serie, 5 Vueltas.

TC | 10:55 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

TC | 11:20 Hs. 2da. Serie ,5 vueltas.

TC | 11:45 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

TCP | 12:55 a 13:35 Hs. FINAL, 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.

TC | 14:00 a 14:50 Hs. FINAL, 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.