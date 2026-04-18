Rige alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: prevén caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

La alerta amarilla en Entre Ríos fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la llegada de un sistema de tormentas que afectará a diez departamentos de la provincia desde la madrugada del lunes. El aviso incluye fenómenos de variada intensidad, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las zonas bajo alerta son Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, lo que abarca gran parte del territorio entrerriano. Según el organismo oficial, se esperan acumulados de lluvia entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de forma puntual en algunos sectores.

El fenómeno se enmarca en el avance de un sistema frontal que, tras afectar el centro del país, se desplazará hacia el noreste durante el fin de semana. Este movimiento favorece la formación de tormentas aisladas que se intensificarán especialmente durante el lunes, momento en el que se prevé el pico de actividad.

Intensidad de las tormentas y evolución del sistema

De acuerdo con el meteorólogo Leonardo de Benedictis, el sistema frontal generará un corredor de inestabilidad que abarcará Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el noreste argentino. En estas regiones, las tormentas podrían presentar acumulados diarios de entre 20 y 60 milímetros, con picos superiores en áreas localizadas.

El especialista explicó que el domingo marcará el inicio del desplazamiento del frente hacia el noreste, pero será el lunes cuando se registre la mayor intensidad del evento. Durante esa jornada, la combinación de aire cálido y humedad favorecerá la formación de núcleos tormentosos de rápida evolución.

Foto: Meteored.

Este tipo de sistemas suele generar variabilidad en cortos períodos de tiempo, con mejoras temporarias seguidas por nuevas celdas de tormenta, lo que complica la previsión puntual en cada localidad afectada.

Riesgos asociados y posibles impactos en la provincia

En el caso de Entre Ríos, la alerta amarilla en Entre Ríos implica riesgos asociados principalmente a lluvias intensas en cortos períodos, lo que puede generar anegamientos urbanos, reducción de la visibilidad en rutas y complicaciones en zonas rurales con suelos ya saturados.

La presencia de actividad eléctrica frecuente también aumenta el riesgo de descargas atmosféricas, mientras que las ráfagas de hasta 70 km/h podrían provocar caída de ramas, interrupciones en el suministro eléctrico y daños menores en infraestructura liviana.

Foto: Meteored.

El posible granizo es otro factor de preocupación, especialmente para el sector agropecuario, donde cultivos en etapas sensibles pueden sufrir daños dependiendo de la intensidad y el tamaño del fenómeno.

Descenso de temperaturas tras el pasaje del frente

Tras el paso del sistema frontal, se espera un cambio notable en las condiciones térmicas de la región. El aire cálido y húmedo que domina el inicio del evento dará paso a una masa de aire más frío que provocará un descenso progresivo de las temperaturas.

En la región pampeana, las máximas pasarán de valores cercanos a los 30 ºC a registros de entre 20 ºC y 24 ºC, marcando un cambio brusco en pocas horas. Este descenso se consolidará hacia mediados de la semana.

Hacia el jueves y viernes, las temperaturas podrían ubicarse entre los 16 ºC y 20 ºC en gran parte del centro del país, con mínimas más bajas y la posibilidad de heladas en zonas del sur y áreas altas. Este escenario refuerza la necesidad de seguimiento constante del pronóstico de Meteored.