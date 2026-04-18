Paraná tendrá un fin de semana "primaveral", pero el lunes volverían las lluvias y bajaría la temperatura

Después de jornadas marcadas por lluvias intensas e inestabilidad, Paraná tendrá un respiro climático durante este fin de semana, con condiciones agradables y temperaturas en ascenso. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa dos días con ambiente templado a cálido, aunque el lunes regresarían las precipitaciones.

Para este sábado, Paraná presenta una mínima estimada en 15 grados y una máxima de 26, con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte, rotando al este hacia la noche.

El panorama se mantendría favorable durante buena parte del domingo, aunque con aumento progresivo de la nubosidad.

Sábado agradable y domingo con cambios

Durante este sábado, la ciudad tendrá una de las jornadas más estables de los últimos días, luego del temporal que afectó a distintos sectores de Entre Ríos.

El domingo, en tanto, se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 25 en Paraná, todavía con temperaturas agradables.

Sin embargo, hacia la tarde y noche crecen las probabilidades de lluvias aisladas, con chances de precipitación de entre 10 y 40 por ciento.

El lunes volvería la inestabilidad

Según el pronóstico oficial, el lunes comenzaría con tiempo variable y podrían registrarse lluvias o tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Además, se espera un descenso térmico en Paraná, con marcas que oscilarían entre los 17 y 21 grados, es decir, unos cinco grados menos respecto del sábado.

Los vientos soplarían desde el sudeste, aportando aire más fresco y consolidando el cambio de condiciones.

Cómo seguirá la semana

Para el martes se anticipa una jornada sin lluvias, con mínima de 16 y máxima de 20 grados.

El miércoles la temperatura bajaría aún más, con valores entre 14 y 19 grados, mientras que el jueves rondaría entre 15 y 20.