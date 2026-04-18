Prevén 26ºC de máxima para este sábado en Paraná y baja probabilidad de lluvias aisladas para el domingo

Luego de las intensas lluvias y el tiempo inestable que azotó a gran parte de la provincia de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un fin de semana sin precipitaciones, pero con descenso de la temperatura.

De acuerdo con el organismo, para este sábado se espera una jornada con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26, apenas con cielo algo nublado. Las condiciones de viento serán normales, con ráfagas que no superarán los 7 a 12 kilómetros por hora, en dirección norte rotando al este hacia la noche.

Para este domingo, en tanto, se prevé una jornada con nubosidad en ascenso, baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y temperaturas de 17 a 25°C. Recién para el lunes 20 regresan las tormentas y lluvias aisladas durante la mañana y tarde noche, respectivamente, con temperaturas oscilarán entre 17 y 21ºC y los vientos soplarán del sudeste rotando al este.

Para el martes 21 de abril, el SMN anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 20, sin posibilidad de lluvias y cielo parcialmente nublado. El miércoles 22, la mínima será de 14°C y la máxima de 19, con cielo algo nublado. Finalmente, el jueves 23 de abril, se espera una mínima de 15°C y una máxima de 20, con cielo algo a parcialmente nublado.

Una semana marcada por el mal tiempo

Semanas atrás, el SMN había anunciado la llegada de una ciclogénesis, definida por especialistas como la formación y evolución de un centro de bajas presiones que origina episodios de mal tiempo. El frente climático se manifestó con el avance de precipitaciones desde el norte y el oeste del país, con focos en el centro y sur del Litoral, afectando al noroeste y el centro-sur entrerriano.

Fue así como las lluvias intensas del miércoles en Entre Ríos afectaron a múltiples localidades y obligaron a desplegar operativos de asistencia y monitoreo en distintos puntos de la provincia, con acumulados que superaron los 100 milímetros en pocas horas. Entre las localidades más afectadas estuvieron a Alcaraz, La Paz, Hasenkamp, El Pingo y María Grande.