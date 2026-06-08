El Gobierno impulsa la revisión de más de 100 convenios laborales vencidos

La Secretaría de Trabajo analiza convocar a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar convenios colectivos vencidos. La medida se apoya en la reciente reglamentación de la reforma laboral.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional ingresa en una nueva etapa con la posible convocatoria a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos de trabajo vencidos. La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, evaluaba iniciar esta semana el proceso, respaldada por los decretos reglamentarios 407 y 408, publicados días atrás.
Según trascendió, la convocatoria alcanzaría en una primera etapa a representantes de trabajadores y empleadores de más de un centenar de actividades económicas. Desde el organismo nacional señalaron que "estamos analizando hacerlo esta semana", en referencia al inicio formal de las negociaciones.
La iniciativa se enmarca en la reglamentación de aspectos centrales de la reforma laboral aprobada dentro de la Ley de Modernización Laboral, que promueve una mayor descentralización de la negociación colectiva y habilita nuevas modalidades de acuerdos por empresa.
Cambios en los convenios colectivos
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la modificación del régimen de ultraactividad. Hasta ahora, los convenios colectivos continuaban vigentes aun cuando hubieran vencido, sin necesidad de una nueva ratificación entre las partes.
La reglamentación del artículo 137 de la ley estableció que, durante un plazo de un año, la Secretaría de Trabajo podrá convocar a sindicatos y empleadores para renegociar acuerdos vencidos. Esto abre la posibilidad de revisar una gran cantidad de convenios sin que opere una prórroga automática.
La ley promulgada en marzo dispuso el fin de la ultraactividad para determinadas cláusulas obligacionales, especialmente aquellas vinculadas a la relación entre empresas y sindicatos. Sin embargo, especialistas laborales advierten que esta situación podría extenderse a la discusión de cláusulas normativas vinculadas con salarios, jornadas laborales y condiciones de trabajo.
Preocupación en gremios y cámaras empresarias
El nuevo escenario generó interpretaciones diversas entre los distintos actores del mundo laboral. Dentro de algunas entidades empresarias consideran que las modificaciones permitirán avanzar en una actualización de convenios considerados obsoletos.
Desde sectores del Grupo de los Seis (G6) reconocieron que el objetivo de los cambios apunta a "negociar los convenios a la baja" y revisar mecanismos de financiamiento sindical, como los aportes solidarios. Según sostienen, se trata de costos que el Gobierno considera innecesarios.
En la CGT, en tanto, cuestionaron el alcance de la reglamentación y señalaron que el decreto es "contradictorio". Además, advirtieron que una reapertura masiva de convenios podría derivar en conflictos laborales de magnitud, indica Clarín.
Debate por jornada laboral y productividad
Entre los temas que podrían incorporarse a las negociaciones aparecen propuestas vinculadas a la organización del trabajo. El Gobierno busca que algunos sectores analicen esquemas como la extensión de la jornada hasta 12 horas mediante sistemas de compensación y la implementación de salarios ligados a la productividad.
La discusión se produce en un contexto económico complejo para distintos sectores productivos. En las últimas semanas se registraron cierres de establecimientos industriales y conflictos gremiales vinculados a la pérdida de puestos de trabajo. Hace una semana, la mayor firma avícola del país Granja Tres Arroyos, clausuró su planta en Entre Ríos. Y el gremio del neumático movilizará este miércoles a Plaza de Mayo contra los cierres, incluido el de FATE.
Desde el sector empresario, Héctor García sostuvo que "hay sectores que empiezan a redistribuir horas de trabajo, en algunos casos junto a la negociación salarial". Por su parte, el abogado Carlos Echezarreta consideró que "van a ser muchos convenios los que se van a renegociar, es muy difícil para las representaciones y los ámbitos".
Convenios por empresa y cambios estructurales
Otro aspecto relevante de la reglamentación es la posibilidad de avanzar hacia convenios por empresa, provincia o región. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó que el nuevo esquema permitirá que "vas a poder hacer un convenio por provincia, región, y empresa, y va a primar sobre el resto".
El decreto también establece nuevas exigencias de representatividad empresarial para participar en las negociaciones colectivas. Esto podría modificar el rol histórico de algunas cámaras nacionales y favorecer acuerdos más segmentados.
Especialistas laborales señalaron que la implementación práctica de estos cambios presentará desafíos importantes debido a la diversidad de estructuras empresariales y a la dificultad para determinar con precisión la representatividad en cada actividad.
Mientras el Gobierno avanza con la aplicación de la reforma laboral, gremios, empresas y especialistas coinciden en que la renegociación de convenios colectivos abrirá una etapa de intensos debates sobre salarios, condiciones laborales y el futuro de las relaciones de trabajo en Argentina.