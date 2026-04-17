Pronostican alerta por tormentas para el centro de Argentina: caerían 80 mm de lluvia

El tiempo para Argentina muestra un panorama inestable para el próximo fin de semana, con lluvias y tormentas que afectarán a buena parte del territorio nacional. El modelo europeo anticipa un escenario activo, con diferencias marcadas entre el comportamiento del sábado y el domingo, tanto en la distribución geográfica como en la intensidad de las precipitaciones.

Durante el sábado, la región Pampeana será el principal foco de las lluvias, concentrando los mayores acumulados en sectores de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí, los valores previstos oscilarán entre los 40 y 50 milímetros en 24 horas, configurando un escenario de impacto relevante para las actividades productivas.

En paralelo, otras regiones del país presentarán condiciones más estables o con precipitaciones aisladas. El norte argentino, en particular, se mantendrá mayormente al margen de los eventos más intensos durante esa jornada, con apenas algunos chaparrones dispersos en áreas del Litoral y el noreste.

Sábado con lluvias focalizadas en la región Pampeana

El avance de este sistema frontal generará condiciones propicias para lluvias persistentes sobre el centro del país. En la región Pampeana, los suelos ya saturados por precipitaciones recientes podrían agravar su situación, incrementando el riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas rurales.

Foto: Meteored.

El sector agropecuario aparece como uno de los más afectados por este escenario. En plena etapa de cosecha, los excesos hídricos dificultan el ingreso de maquinaria a los campos y elevan el riesgo de pérdidas productivas, especialmente en cultivos sensibles a la humedad.

Además, la continuidad de precipitaciones moderadas a intensas podría extender los problemas logísticos, tanto en caminos rurales como en rutas provinciales. Este panorama refuerza la preocupación entre productores y autoridades locales, que siguen de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas. Este párrafo fue escrito por Leonardo de Benedictis, de Meteored.

Domingo con lluvias más intensas en el centro y norte

El domingo marcará un cambio importante en el patrón de precipitaciones. Según el ECMWF, el sistema se desplazará hacia el centro y el norte del país, ampliando el área afectada y elevando la intensidad de las lluvias.

Foto: Archivo Elonce.

En esta jornada, los acumulados podrían alcanzar e incluso superar los 80 milímetros en puntos específicos, lo que representa un volumen considerable en un corto período de tiempo. Las provincias del noreste y del noroeste argentino serán particularmente vulnerables a estos eventos.

El regreso de lluvias intensas en estas regiones se produce luego de semanas con actividad convectiva destacada, lo que incrementa el riesgo de excesos hídricos, desbordes de cursos de agua y afectaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

Un fin de semana marcado por el exceso de agua

El balance general del fin de semana estará dominado por precipitaciones abundantes, aunque con una distribución desigual en el tiempo y el espacio. Mientras el sábado concentrará la actividad en el centro del país, el domingo trasladará el protagonismo hacia el norte.

Las temperaturas, en tanto, no mostrarán cambios significativos. Se mantendrán dentro de los valores habituales para la época, sin ingresos de aire frío ni episodios de calor que modifiquen el escenario meteorológico de forma relevante.