Abandonaron el auto con más de 27 kilos de droga valuados en más de $100 millones

La Prefectura Naval Argentina decomisó más de 27 kilos de droga durante un procedimiento realizado en la ciudad misionera de San Javier. La mercancía fue valuada en más de 100 millones de pesos.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del kilómetro 969 del río Uruguay, en la zona del puerto natural “La Gruta”, como resultado de tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la Institución, vinculadas a una presunta maniobra de tráfico de sustancias ilegales.

Durante un patrullaje preventivo, el personal de la Fuerza detectó el ingreso de un automóvil al sector y, al intentar identificar a sus ocupantes, éstos abandonaron el rodado y huyeron hacia una zona de monte. De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda con apoyo de personal especializado y un can detector de narcóticos para rastrillar la zona.

Posteriormente, se requisó el vehículo y se halló un bulto, el cual se comprobó que contenía sustancias ilícitas en formato de panes prensados, por un total de 42 unidades y un peso que superó los 27 kilogramos.

El valor de la sustancia secuestrada asciende a más de 100 millones de pesos. Además, se incautó el vehículo utilizado para su transporte, junto con documentación de interés para la causa. Las actuaciones se desarrollaron bajo la intervención de la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos.