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Sociedad Por 72 horas

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI inician un paro nacional

Afiliados de PAMI se quedarán sin atención durante tres días. Profesionales inician este lunes una medida de fuerza con el objetivo de reclamar una recomposición de haberes que perciben por cada consulta.

8 de Junio de 2026
El paro es por 72 horas
El paro es por 72 horas

Afiliados de PAMI se quedarán sin atención durante tres días. Profesionales inician este lunes una medida de fuerza con el objetivo de reclamar una recomposición de haberes que perciben por cada consulta.

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI realizan desde este lunes un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los valores que cobran por sus consultas profesionales.

 

La medida de fuerza, sobre la cual aún no se pronunciaron los principales gremios del sector, tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados de PAMI.

 

Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

Los profesionales sostienen que una mejora en las condiciones de trabajo resulta fundamental para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados de todo el país, indica NA.

 

Además convocaron a los afiliados y a toda la comunidad a manifestarse el miércoles a las 12 en las UGL de cada localidad.

 

Temas:

PAMI Paro médicos de cabecera odontólogos afiliados
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