PAMI: cómo acceder a los medicamentos gratis en junio y qué documentos se necesitan

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ya confirmó que durante junio continuará vigente la cobertura de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados. Pero para poder acceder a este beneficio, los mismos deben cumplir con determinados requisitos económicos y médicos.

De esta forma, se busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales y aliviar el impacto del costo de los medicamentos en los adultos mayores. Este beneficio brinda la cobertura del 100% de hasta cuatro medicamentos ambulatorios mediante el denominado Subsidio por Razones Sociales.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de los medicamentos gratuitos?

El programa está destinado a afiliados cuyos ingresos no les permitan afrontar el gasto en medicamentos. Para solicitarlo, PAMI establece una serie de condiciones socioeconómicas y patrimoniales.

Requisitos:

Tener ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos jubilatorios.

En hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía hasta tres jubilaciones mínimas.

No contar con medicina prepaga.

No poseer más de una propiedad.

No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a discapacidad.

No registrar activos societarios que acrediten capacidad económica.

Además, desde PAMI aseguran contempla vías de excepción para afiliados que superen el límite de ingresos pero deban destinar más del 15% de sus haberes mensuales a la compra de medicamentos. En esos casos, la solicitud es evaluada de manera particular.

¿Cómo solicitar los medicamentos gratis con PAMI?

El trámite puede hacerse de manera online desde la página oficial de PAMI y requiere contar con receta electrónica vigente emitida por el médico de cabecera o especialista.