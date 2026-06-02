PAMI entrega sillas de ruedas gratis: cómo hacer el trámite y qué documentación se necesita

Miles de afiliados de PAMI pueden acceder a una silla de ruedas con cobertura total a través de un trámite que combina evaluación médica, documentación clínica y validación administrativa. El beneficio forma parte de las prestaciones médicas que el organismo mantiene vigentes para jubilados y pensionados con problemas de movilidad o enfermedades que dificultan el desplazamiento.

Desde PAMI explicaron que el trámite puede realizarse tanto de forma online como presencial y que la aprobación dependerá del análisis médico y de la documentación presentada por cada afiliado.

Cómo solicitar una silla de ruedas en PAMI

El trámite puede iniciarse desde la página oficial de PAMI o en una agencia presencial con turno previo. Según informó el organismo, la gestión digital está habilitada desde computadoras, tablets y teléfonos celulares.

El principal requisito es contar con una Orden Médica Electrónica emitida por el médico de cabecera o un especialista. Cuando el profesional se encuentra habilitado dentro del sistema, puede iniciar directamente la solicitud sin que el afiliado tenga que realizar pasos adicionales.

En caso de no contar con Orden Médica Electrónica, el afiliado deberá presentar una receta manual firmada por el médico junto con el resto de la documentación obligatoria.

Además, PAMI exige DNI actualizado, credencial vigente y un resumen de historia clínica donde se detallen la patología, las limitaciones de movilidad y un dato clave para el organismo: el peso y la talla exacta del paciente.

Desde el organismo remarcaron que, si falta alguno de esos datos, el expediente puede quedar demorado hasta completar la información requerida. Por eso, recomendaron revisar cuidadosamente toda la documentación antes de iniciar el trámite.

Qué documentación exige PAMI

El organismo indicó que la documentación médica es uno de los puntos más importantes del trámite y suele ser la principal causa de observaciones cuando se encuentra incompleta.

El resumen de historia clínica debe incluir el diagnóstico médico, las limitaciones físicas del afiliado y el motivo por el cual necesita asistencia para movilizarse. Además, el informe debe contener peso y talla actualizados, ya que esos datos permiten definir qué tipo de silla de ruedas corresponde entregar y cuáles deben ser sus características técnicas.

En algunos casos, PAMI puede solicitar estudios complementarios o evaluaciones adicionales antes de aprobar la prestación. El tiempo de entrega puede variar según el stock disponible, el modelo solicitado y los procesos administrativos vinculados con proveedores y licitaciones.

Quienes opten por realizar el trámite presencial deberán concurrir con toda la documentación impresa para evitar nuevas visitas o demoras administrativas.