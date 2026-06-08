Pidió que bajaran el volumen de la música de una fiesta y la golpearon  

Una docente de 45 años aseguró que fue atacada por varias personas luego de pedir que bajaran el volumen de la música en un evento realizado cerca de su vivienda.
Una docente denunció haber sido víctima de una agresión tras reclamar por los ruidos de una fiesta. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la localidad de Lavalle, departamento Guasayán, en Santiago del Estero. Según su presentación ante la Policía, fue atacada por varias personas tras solicitar que redujeran el volumen de la música.
La mujer, identificada como Marta Alejandra Dall'Oglio, de 45 años, manifestó que los ruidos provenientes de un evento realizado en las inmediaciones de su domicilio impedían el descanso de su familia.
De acuerdo con la denuncia, la docente decidió acercarse hasta el lugar para dialogar con los organizadores y solicitar que disminuyeran el volumen de la música.
Qué denunció la mujer
Según consta en las actuaciones policiales, tras realizar el reclamo la mujer emprendió el regreso a su vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 157. Sin embargo, sostuvo que cuando se retiraba del lugar fue interceptada por una mujer de apellido Frías, quien presuntamente la agredió de manera repentina.
La denunciante afirmó además que durante el incidente reconoció a otras personas presentes en el evento, entre ellas individuos de apellidos Santillán y Tello, a quienes señaló como partícipes de la agresión que sufrió.
Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió lesiones por las que debió recibir asistencia médica. Posteriormente fue examinada en el Hospital de Lavalle, donde el profesional de guardia determinó que presentaba heridas de carácter leve y estableció un período de curación de siete días.
Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Subcomisaría de Lavalle iniciaron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a la fiscal de turno, Macarena Vildoza.
La representante del Ministerio Público dispuso diversas medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del episodio e identificar el grado de participación de cada una de las personas mencionadas en la denuncia.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que durante esta semana serán citados los involucrados y se incorporarán nuevos elementos probatorios, entre ellos testimonios, informes médicos y otras diligencias orientadas a reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.
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Elonce.