El Niño en Argentina: qué dicen los modelos y cómo afectará a Entre Ríos

El Niño en Argentina comienza a perfilarse como un evento climático relevante para los próximos meses, según los principales modelos internacionales. Tras el colapso de La Niña a inicios de abril, el océano Pacífico muestra señales claras de transición hacia una fase cálida que podría alcanzar intensidad moderada a fuerte. En este escenario, el fenómeno en Argentina podría redefinir el comportamiento de las lluvias en gran parte del país, con especial impacto en la región del Litoral y, en particular, en Entre Ríos.

Los datos más recientes indican la presencia de una onda de Kelvin en el Pacífico ecuatorial, una acumulación de agua cálida que se desplaza hacia el este y que, al emerger en superficie, suele intensificar el fenómeno. Sin embargo, los especialistas advierten cautela: aún no existe consenso sobre la intensidad final del evento y los modelos más confiables estiman una probabilidad mayor de un episodio moderado que de uno extremo.

La NOAA, uno de los principales organismos de referencia, estima un 61% de probabilidad de desarrollo de El Niño, pero solo un 25% de que alcance una categoría fuerte. Esto descarta, por ahora, la posibilidad de un “súper El Niño”, aunque el calentamiento global de fondo podría amplificar los efectos incluso en escenarios menos intensos.

Impacto directo en Entre Ríos y el Litoral

En el caso de Entre Ríos, las proyecciones climáticas muestran un aumento significativo de las precipitaciones a partir de la primavera de 2026. Este cambio se consolidaría en el verano 2026-2027, cuando El Niño podría estar plenamente activo en el hemisferio sur.

Los mapas estacionales anticipan anomalías de lluvias que podrían superar los 60 milímetros por encima de los valores normales en el núcleo del Litoral, incluyendo Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y el noroeste bonaerense. Esto implica un escenario de suelos saturados, mayor frecuencia de eventos de tormentas intensas y un incremento del riesgo de desbordes en cuencas como la del río Paraná y el río Uruguay.

El río Uruguay podría llegar a crecer. Foto: Archivo Elonce.

En Entre Ríos, estas condiciones pueden tener un impacto directo tanto en áreas urbanas como rurales. Las ciudades ribereñas enfrentan mayor vulnerabilidad ante crecidas de ríos y problemas de drenaje, mientras que el sector agropecuario podría beneficiarse parcialmente de la humedad, aunque con riesgo de excesos hídricos que afecten cultivos y caminos rurales.

Riesgos hidrológicos y consecuencias urbanas

El comportamiento de los grandes ríos es una de las principales preocupaciones asociadas a El Niño en Argentina. En Entre Ríos, el sistema del Paraná y del Uruguay puede experimentar crecidas más frecuentes e intensas, especialmente si las lluvias coinciden con picos estacionales.

Este escenario ya ha generado impactos severos en eventos anteriores como los de 1982-83 y 2015-16, donde las inundaciones provocaron evacuaciones masivas, pérdidas productivas y daños en infraestructura crítica. La repetición de este patrón no es descartada por los especialistas, especialmente si las precipitaciones superan los promedios históricos.

En zonas urbanas, las lluvias intensas en cortos períodos representan otro riesgo creciente. Localidades con sistemas pluviales limitados podrían enfrentar anegamientos repentinos, cortes de tránsito y saturación de servicios básicos, un problema recurrente en episodios de fuerte actividad convectiva asociados a El Niño.

Preparación y advertencias para el futuro cercano

El escenario proyectado subraya la importancia de contar con sistemas de alerta temprana eficientes y redes meteorológicas operativas. En provincias como Entre Ríos, donde la actividad agrícola y la cercanía a grandes cursos de agua son determinantes, la anticipación de eventos extremos es clave para reducir daños.

La ganadería podría verse afectada. Foto: Meteored.

Sin embargo, especialistas advierten sobre las limitaciones actuales del sistema de monitoreo meteorológico, lo que podría dificultar la respuesta ante eventos intensos. La falta de inversión en infraestructura climática y observación reduce la capacidad de previsión precisa en momentos críticos.

En este contexto, El Niño en Argentina aparece como un fenómeno que, más allá de su intensidad final, exige preparación anticipada. En Entre Ríos, la combinación de lluvias por encima de lo normal, posibles crecidas fluviales y saturación de suelos configura un escenario que deberá ser seguido de cerca por productores, autoridades y comunidades locales en los próximos meses.