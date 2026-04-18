Frigerio destacó la importancia de la obra en el acceso a Federación

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este sábado la obra de demarcación de la ruta provincial 44, en el acceso a la ciudad de Federación, que se encuentra finalizada y fue ejecutada con fondos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Durante su recorrido, el mandatario, que estuvo acompañado por el presidente de la Cafesg, Carlos Cecco, resaltó la importancia de la intervención para la localidad porque estaba "la demarcación desde hace muchos años, y además se hizo una obra de perfilamiento que evita que el agua se contenga en la ruta cuando llueve y provoque accidentes", precisó.

En ese marco, explicó que desde el inicio de su gestión vienen trabajando junto a Cafesg con "otra lógica". Primero, "garantizando algo que nunca se hizo, que los fondos vayan principalmente a los lugares donde se sintió el impacto de la construcción de la represa", sostuvo, y remarcó que ahora "tanto Federación como Concordia saben que tienen un cupo preestablecido de recursos que es prioritario frente al resto", porque está vinculado con la creación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, y "ahora está establecido por norma", señaló.

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Seguidamente, indicó que el segundo punto "es la priorización". "Cuando no hay recursos como lamentablemente nos ha tocado en estos dos primeros años, lo que hay que hacer es priorizar, trabajar con mucha eficacia, eficiencia y transparencia para lograr sacarle el mayor provecho a cada peso que ingresa al Estado, y eso es lo que estamos haciendo, priorizando obras en escuelas, hospitales y rutas", afirmó el gobernador.

Por su parte, Carlos Cecco, valoró la obra que "era muy anhelada por los federaenses", y explicó que además se tuvo en cuenta para la ejecución "la afluencia de turismo que tenemos en Federación, porque era un problema los días de lluvia ya que había lugares que se cubrían de agua. Así que muy contentos porque esto hace a la seguridad vial del acceso", valoró.

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En tanto, el presidente comunal de Gualeguaycito, Ariel Toller, dijo que los trabajos realizados son "muy importantes" para las localidades vecinas por "lo asiduo que es el tránsito, no solamente porque Federación es una ciudad turística, sino también por la producción. Acá tenemos mucha producción maderera, avícola, citrícola y el pintado de la ruta, sobre todo para el tránsito nocturno, era sumamente importante", aseguró.

La obra

La intervención comprendió la demarcación horizontal existente y el complemento de la señalización vertical en el tramo que conecta la ruta nacional 14 con la rotonda de ingreso a la ciudad, en una extensión total de 15 kilómetros. La obra demandó una inversión de más de 152.000.000 de pesos.

Asimismo, incluyó la ejecución de bandas óptico-sonoras, sendas peatonales y señalización direccional mediante flechas, optimizando las condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones.

El tramo intervenido se extiende desde la autovía General Artigas hasta la rotonda ubicada en la intersección con calle Coronel Manuel José Salas, consolidando una mejora sustancial en la infraestructura vial de acceso a Federación.