San José presentó la Fiesta Nacional de la Colonización y puso en marcha su temporada de invierno

La ciudad de San José presentó este miércoles en Paraná una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Colonización, que este año celebrará su 39ª edición entre el 24 y el 26 de julio. El lanzamiento, realizado junto a autoridades provinciales, también sirvió para presentar oficialmente la temporada de invierno de la localidad.

La actividad contó con la presencia del director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; el intendente de San José, Gustavo Bastián; y la secretaria de Turismo local, Anabella Lugo, quienes brindaron detalles sobre la programación y las propuestas que formarán parte de la celebración.

"San José no solamente está anunciando la Fiesta Nacional de la Colonización, sino también el lanzamiento de su temporada de invierno", destacó Bel. El funcionario provincial valoró además la iniciativa de la ciudad de presentar anticipadamente sus atractivos turísticos. "Es el primer lanzamiento de temporada invernal que se realiza en la provincia y queremos acompañarlos para que sea una gran temporada", afirmó.

Una fiesta que celebra la historia de la colonia

La Fiesta Nacional de la Colonización recuerda la llegada de los inmigrantes italianos, suizos y franceses que se instalaron en la región por iniciativa de Justo José de Urquiza y dieron origen a una de las experiencias colonizadoras más importantes del país.

Durante la presentación, Bastián destacó el significado que tiene la celebración para la comunidad sanjosesina. "Esta es la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización. Son 169 años que cumplimos los sanjosecinos y los vamos a festejar el 24, 25 y 26 de julio", expresó.

La actividad contó con la presencia del director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; el intendente de San José, Gustavo Bastián; y la secretaria de Turismo local, Anabella Lugo.

El intendente también resaltó uno de los momentos más esperados del evento. "El domingo tenemos un desfile evocativo muy tradicional, donde participan más de 500 personas alrededor de la Plaza General Urquiza. Allí contamos desde la decisión de Urquiza de colonizar estas tierras hasta la ciudad que hoy somos", explicó.

Tres días de actividades y artistas nacionales

La secretaria de Turismo, Anabella Lugo, confirmó que las actividades comenzarán el jueves 24 de julio con una noche de peña en el Predio Multieventos, ubicado en el predio de la antigua estación ferroviaria.

"Vamos a tener mucho baile y como artista principal estará Miguel Figueroa junto a Amanecer Campero", señaló la funcionaria. Además, detalló que durante el fin de semana habrá feria de artesanos, emprendedores y productores, además de propuestas gastronómicas organizadas por instituciones de la ciudad.

Fiesta Nacional de la Colonización de San José.

Lugo adelantó también que el sábado se realizará un almuerzo popular con platos típicos y que la jornada cerrará con la presentación de Luciano Pereyra. "El domingo, después del desfile evocativo, continuaremos con la programación artística y el cierre estará a cargo de Los Lirios", indicó.

Turismo, termas y propuestas para el invierno

Además de promocionar la Fiesta Nacional de la Colonización, las autoridades destacaron la oferta turística de San José para las vacaciones de invierno.

"Somos parte del circuito termal de la provincia, contamos con un complejo con piletas cubiertas, tenemos el río, propuestas recreativas, culturales e históricas y un museo que cuenta todo el proceso colonizador", remarcó Bastián.

La ciudad buscará así combinar la celebración más importante de su calendario con una agenda turística que incluye naturaleza, patrimonio histórico, gastronomía y actividades recreativas para visitantes de toda la región. La Fiesta Nacional de la Colonización volverá a ser el principal punto de encuentro para recordar las raíces de San José y proyectar su propuesta turística hacia toda la provincia.