Empresarios e industriales alertaron sobre la crisis del sector y piden reformas

En medio de la caída en la producción industrial y el cierre de establecimientos, directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) expusieron en la Cámara de Diputados sobre la crítica situación de la industria, y reclamaron reformas legislativas.

La primera oradora en la reunión informativa de la comisión de Industria fue la directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, quien comenzó su disertación haciendo foco en el impacto económico que tiene el sector industrial en la economía en materia de empleo, salarios, recaudación, exportaciones e investigación y desarrollo (I+D).

En ese sentido, destacó que la industria representa el 19% del empleo registrado (1.200.000 puestos de trabajo), y que los salarios se ubican un 20% por encima del resto de los sectores, "lo que habla de la calidad de los empleos que genera el sector".

A su vez, puntualizó que la industria aporta el 27% de la recaudación nacional y el 57% de la participación total en las exportaciones de bienes, además de explicar el 54% de la inversión privada en I+D.

Bermúdez advirtió que en el último tiempo, mientras "el promedio de la economía ha tenido una leve recuperación", la industria, en cambio, "se encuentra rezagada".

"Durante todo 2025, la producción se estancó en niveles históricos bajos. Hoy estamos un 10% abajo de lo que pudo ser el 2022 o el 2023", graficó.

Sobre la "leve recuperación" que marca el promedio de la actividad económica, señaló que ese crecimiento fue traccionado por "la minería, el petróleo, el gas, el agro y los servicios de intermediación financiera", que compensaron la fuerte caída del "comercio, la construcción y la industria manufacturera", que son justamente "los que mayor empleo generan".

La directiva de la UIA expresó preocupación por la evolución del comercio exterior, especialmente por el incremento de la la importación de bienes finales y la reducción de la importación de "bienes intermedios a los que la industria les agrega valor".

Del mismo modo, alertó que "en los últimos 10 años, las exportaciones industriales se encuentran estancadas", después de haber alcanzado picos entre los años 2011 y 2013.

"La particularidad es que no solo ha habido una caída en los volúmenes industriales, sino que ha cambiado la composición: del 2011 al 2013 teníamos mayor participación de los sectores petroquímicos, y hoy tenemos una mayor participación de los sectores mineros", explicó.

Por otra parte, señaló que "hoy tenemos una gran cantidad de industrias que están absorbiendo la suba de los costos, que están trabajando al costo e incluso una gran cantidad de pymes están poniendo plata en las empresas para subsistir, con la expectativa de que en algún momento se recupere la actividad".

Esto explica que desde diciembre de 2023 -cuando se inició el actual Gobierno- hasta abril de este año las manifacturas hayan aumentado apenas un 135% cuando la evolución general de precios (IPC) marcó un incremento del 222%, con los servicios creciendo al 374%.

"Los servicios, a diferencia de la industria, pueden trasladar cualquier distorsión de la economía a los precios. La industria no", explicó, por lo que concluyó que "el esfuerzo para el control de los precios y la inflación lo está haciendo la industria".

En otro orden, la representante de la UIA lamentó que "el sector productivo cuenta con muy poco crédito para inversiones productivas", apenas el 13,5% del PBI.

"Países como Brasil destinan un 75% del PBI y Chile un 100% al financiamiento productivo", comparó.

En tanto, Bermúdez advirtió sobre un crecimiento de la morosidad, que se disparó entre julio y agosto de 2025, "coincidiendo con el aumento de tasas, lo cual genera un inconveniente en la cadena de pagos y atenta contra la disponibilidad de créditos".

En simultáneo a estos problemas la representante de la UIA alertó sobre el aumento del "costo argentino", y lo atribuyó a diversos factores concomitantes: la suba del costo de la energía, de la logística (21% superior al de América Latina) y una presión tributaria del 56% del PBI, además de las dificultades en el acceso al crédito.

El presidente del Departamento de Pymes y Desarrollo Regional de la UIA, Diego Leal, hizo hincapié en la necesidad de impulsar leyes para reactivar la industria.

Entre las medidas mencionó una nueva ley Pyme, una reforma tributaria, una ley de gestión integral de envases, una reforma del código aduanero, una ley de industria 4.0, una ley de gestión de intereses, y una ley de sociedades.

A su turno, la secretaria genera de CAME, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados.

"Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema", apuntó.

Por su parte, el director de Industria de CAME, Juan Carlos Uboldi, detalló que "hoy tenemos alrededor de 1060 dólares per cápita de exportaciones de bienes primarios", mientras que "Chile tiene 4166 dólares".

"No es cierto que Argentina pueda desarrollarse solo con el sector primario, sino que tiene que considerar al sector industrial. Si bien es importante la producción minera y petrolera, la industria es fundamental para el país", remarcó.

En este sentido, destacó que "el mayor efecto multiplicador de la economía lo tiene el sector industrial", y puso como ejemplo que "de las 10 ramas con mayor relación entre empleo indirecto y directo, siete son manufactureras".

"Además, la industria concentra el 54% del gasto total en investigación y desarrollo. Es de los sectores más dinámicos y que desarrollan producción industrial compleja", ponderó.

"El valor agregado por puesto de trabajo que genera el sector industrial es un 42% mayor al promedio del sector privado. Si tenemos la necesidad de generar empleo formal y valor agregado, esto no es posible sin industria", insistió.