Estudio reveló que el salario mínimo perdió casi 40% de poder adquisitivo desde la llegada de Milei

Un informe elaborado por la UBA y el Conicet sostuvo que el salario mínimo acumuló una caída real de 39,3% desde noviembre de 2023. Además, advirtió sobre el deterioro del empleo formal y de los ingresos de trabajadores públicos y privados.
El salario mínimo perdió poder adquisitivo y acumula una caída real de 39,3% desde noviembre de 2023, según un informe elaborado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.
El trabajo advirtió que el ingreso mínimo vigente se encuentra muy por debajo de los niveles históricos y que su recuperación requeriría un incremento sustancial.
De acuerdo con el estudio, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanzó en abril de 2026 los $357.800 mensuales. Sin embargo, para recuperar el poder de compra que tenía al momento de su creación debería ubicarse entre $1.509.000 y $1.838.000.
Los investigadores señalaron además que el valor actual representa apenas un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011, cuando el salario mínimo equivalía a $1.059.903 medidos a precios de abril de 2026.
Una caída que se profundizó en los últimos años
El informe destacó que el deterioro del salario mínimo no comenzó con la actual gestión nacional. Según la reconstrucción histórica realizada por los especialistas, la pérdida de capacidad adquisitiva se inició luego del pico alcanzado en 2011 y continuó durante las administraciones posteriores.
No obstante, el trabajo sostuvo que la situación se agravó durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. En diciembre de 2023 el salario mínimo cayó 15% en términos reales y en enero de 2024 registró otra baja del 17%, en un contexto marcado por la aceleración de la inflación.
Asimismo, el estudio indicó que cuando comenzó la actual administración el SMVM ya acumulaba una pérdida cercana al 44% respecto de su máximo histórico.
Diez meses seguidos de deterioro
Los investigadores remarcaron que desde julio de 2025 el salario mínimo registra diez meses consecutivos de retroceso en términos reales.
Entre los períodos más críticos identificaron septiembre y octubre de 2025, cuando el haber permaneció congelado en $322.200 mientras los precios continuaron aumentando.
Como consecuencia de este proceso, el informe concluyó que el poder adquisitivo actual del salario mínimo se ubica por debajo de los niveles observados en 2001, de acuerdo con la serie histórica reconstruida por la UBA y el Conicet.
Menos empleo y menores ingresos
El trabajo también analizó el comportamiento de los salarios registrados y del mercado laboral. En ese sentido, indicó que el salario real del sector privado formal cayó 4,8% respecto de noviembre de 2023. En el sector público, la pérdida fue más pronunciada y alcanzó el 17%, según los datos relevados por los investigadores.
Por otra parte, la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado se ubicó en marzo de 2026 en $2.111.085, un valor que se encuentra 14,9% por debajo del máximo de la serie analizada.
El informe agregó que el empleo asalariado formal privado registra una reducción de 206.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, con las mayores caídas concentradas en las actividades industriales y comerciales.
Para los especialistas, la combinación de menor poder adquisitivo y retroceso del empleo formal constituye uno de los principales desafíos económicos y sociales que enfrenta actualmente el país.