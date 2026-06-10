Celebrarán los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz con actividades culturales

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Cultural Juan L. Ortiz organizó jornadas abiertas con lecturas, espectáculos musicales y propuestas educativas para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento de uno de los máximos referentes de la poesía entrerriana.
Los 130 años del nacimiento de Juan Laurentino Ortiz son conmemorados esta semana con una serie de actividades culturales y educativas organizadas por el Centro Cultural que lleva su nombre. La propuesta incluirá lecturas poéticas, espectáculos musicales y encuentros con estudiantes para acercar la obra del reconocido escritor a nuevas generaciones.
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250, con entrada libre y gratuita. La programación comenzará con acciones destinadas a escuelas y continuará durante dos jornadas abiertas a toda la comunidad.
El director del espacio cultural, Ferni Kosiak, destacó a Elonce que el objetivo es difundir la figura y la producción literaria de uno de los autores más importantes de Entre Ríos. “Queremos acercar esta poesía y lo que fue la vida y la figura de Juanele a nuestros gurises”, expresó.
Lecturas abiertas y música inspirada en su obra
La programación para el público comenzará este jueves, a las 19, con una convocatoria abierta para quienes deseen leer su poema favorito de Juan L. Ortiz.
La iniciativa busca generar un espacio participativo en el que vecinos, estudiantes y amantes de la literatura puedan compartir textos del poeta entrerriano. Los interesados podrán anotarse previamente a través de las redes sociales del centro cultural o acercarse directamente al lugar.
A las 20 se presentará Las Jabalindas. Ensayo performático sonoro, propuesta de Be Céspedes y Victoria Roldán. El cierre será a las 20.30 con La orilla infinita, recital de Seba Macchi que recorre musicalmente el universo sensible de Juanele.
Y el viernes 12, a las 19, se realizará una lectura abierta de poemas de Juan L. Ortiz, con invitación a la comunidad a compartir textos y fragmentos de su obra. A las 20.30, Chango Pirola presentará Juaneleanas, un recital músico-poético inspirado en el universo del autor.
La vida de un referente de la literatura entrerriana
Juan Laurentino Ortiz nació el 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, cerca de Gualeguay. Durante gran parte de su vida residió en esa ciudad, donde desarrolló buena parte de su producción literaria mientras trabajaba en el Registro Civil.
Con el paso de los años, su obra comenzó a trascender los límites provinciales y se convirtió en una referencia fundamental de la poesía argentina. Tras jubilarse a los 42 años, se radicó en Paraná, donde fortaleció sus vínculos con escritores, periodistas y artistas de la región.
Su casa frente al Parque Urquiza se transformó en un espacio de encuentro para intelectuales de distintas partes del país, atraídos por su obra y por su reconocida calidez humana.
Un legado que sigue vigente
Además de las lecturas y los conciertos, la programación incluirá intervenciones poéticas y homenajes de escritores contemporáneos que retomarán la influencia de Juan L. Ortiz en la literatura regional.
Desde la organización remarcaron que las actividades buscan mantener vigente el legado del poeta y promover el acceso a su producción entre las nuevas generaciones.
La agenda completa puede consultarse a través de las redes sociales del Centro Cultural Juan L. Ortiz, que invitó a toda la comunidad a participar de las celebraciones por los 130 años del nacimiento de una de las figuras más emblemáticas de la cultura entrerriana.