Ibicuy: Frigerio informó que se concesionará la Ruta 45 con peajes para camiones y paso gratuito para vecinos

En 2025 iniciaron las obras en la Ruta 45, en Ibicuy

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó que la Ruta Provincial 45 en Ibicuy será la primera en ser concesionada bajo un esquema de inversión privada, con el objetivo de encarar una solución definitiva al grave deterioro de la traza, informaron los medios R2820 y FM Líder.

La medida se implementará una vez que la Legislatura apruebe la Ley de Concesiones, actualmente a la espera de su tratamiento en el Senado provincial. Según detalló el mandatario, la obra requerirá una inversión estimada entre 40 y 50 millones de dólares, destinada a la repavimentación integral del corredor.

El modelo prevé que el concesionario financie y ejecute los trabajos, recuperando la inversión mediante el cobro de peajes exclusivamente al transporte pesado.

En ese sentido, Frigerio fue enfático al aclarar que los habitantes de la zona no deberán pagar: “Los vecinos van a transitarla sin tener que pagar nada”.

Detalles del proyecto

La Ruta 45 es una vía clave en el sur entrerriano, especialmente por el intenso tránsito de unos 400 camiones diarios que transportan arena hacia Vaca Muerta, lo

que ha acelerado el deterioro del pavimento pese a intervenciones recientes.

Ante la imposibilidad de afrontar la obra con recursos propios y luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo descartara financiar el proyecto, el gobierno provincial optó por avanzar con la concesión como alternativa viable.

Mientras se define la licitación, la provincia ejecutará una nueva etapa de bacheo profundo con fondos ya disponibles, como medida transitoria hasta concretar la obra definitiva.

Frigerio también lanzó duras críticas a gestiones anteriores, al señalar que la ruta presenta deficiencias estructurales desde su origen y que durante décadas no recibió inversiones de fondo.

La aprobación legislativa será el paso clave para avanzar con una iniciativa que el gobierno considera inédita en la historia vial de la provincia, en un intento por resolver de manera estructural uno de los corredores más afectados del territorio isleño.