Frigerio inauguró una comisaría de Minoridad y Violencia Familiar en Nogoyá

La obra en Nogoyá demandó una inversión de más de 47 millones de pesos que incluyen, además, la modernización del Centro de Monitoreo 911. Esto permitirá mejorar la atención y el servicio a la comunidad.
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el edificio de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, de la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá. La obra demandó una inversión de más de 47 millones de pesos que incluyen, además, la modernización del Centro de Monitoreo 911. Esto permitirá mejorar la atención y el servicio a la comunidad.
En el acto, también se hizo entrega de uniformes confeccionados por la Sastrería policial; y de tres vehículos cero kilómetros para ser utilizados como patrulleros.
Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y el jefe de Policía, Claudio González, entre otros, el mandatario destacó la importancia que tiene para la comunidad contar con "un ámbito donde la gente, las mujeres, también los hombres, puedan con comodidad denunciar violencia de género, violencia intrafamiliar".
En relación a los uniformes, confeccionados por la Sastrería policial, señaló que "la entrega del equipamiento a nuestra policía va en línea con dos conceptos básicos que tenemos: cuidar a los que nos cuidan y que cada peso de los contribuyentes vaya a donde tiene a donde tiene que ir". En esa misma línea, se refirió a los tres patrulleros cero kilómetros y prometió que "vamos a seguir renovándolos durante estos dos años que nos quedan de gestión".
"Todas estas son cuestiones importantes que hacen también a un objetivo fundamental, que es que la gente viva tranquila, que los entrerrianos vivamos en paz; y nuestra policía tiene mucho que ver con eso", subrayó.
Servicio a los vecinos
Por su parte, la vicegobernadora Aluani dijo que esta inauguración "es parte de la política pública de nuestra gestión de fortalecimiento en territorio de estas estructuras, como es este edificio, para poder darle acompañamiento, seguimiento y resolver un problema tan sensible como es violencia familiar e intrafamiliar". Y agregó que "estas estructuras son necesarias para poder ordenar y tener una sociedad segura".
En tanto, el ministro Roncaglia afirmó que "esta inauguración en Nogoyá es una muestra clara de que nuestra prioridad es estar cerca de los vecinos con servicios de calidad. Con una inversión de más de 47 millones de pesos, no solo estamos modernizando el Centro de Monitoreo 911, con tecnología de punta, sino que estamos dando un paso fundamental en materia de sensibilidad social con la nueva Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar".
"Estamos dignificando el espacio de trabajo de nuestros agentes y, sobre todo, garantizando un entorno seguro y profesional para asistir a las familias entrerrianas", finalizó.
La obra
La nueva Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar fue construida desde cero en el predio de la Jefatura Departamental y cuenta con mobiliario completo, sistema de climatización, oficinas administrativas, renovación total del equipamiento tecnológico y un sector específico destinado a la atención infantil.
Además, se realizaron mejoras edilicias que incluyeron la remodelación del hall de ingreso, la puesta en valor del patio interno y refacciones integrales en el primer piso del edificio.