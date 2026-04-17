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Frigerio encabezó un emotivo homenaje a Jorge Chemes en la Expo Leche de Nogoyá

El gobernador lo recordó con palabras cargadas de emoción, destacando el vínculo personal y político que los unió durante más de 20 años y su acompañamiento desde los inicios del proyecto que lo llevó a la gobernación.

17 de Abril de 2026
Frigerio encabezó un emotivo homenaje a Jorge Chemes.
Frigerio encabezó un emotivo homenaje a Jorge Chemes. Foto: (GPER).

El gobernador lo recordó con palabras cargadas de emoción, destacando el vínculo personal y político que los unió durante más de 20 años y su acompañamiento desde los inicios del proyecto que lo llevó a la gobernación.

En el marco de la Expo Leche, el gobernador Rogelio Frigerio participó de un homenaje a Jorge Chemes. El mandatario lo recordó con palabras cargadas de emoción, destacando el vínculo personal y político que los unió durante más de 20 años y su acompañamiento desde los inicios del proyecto que lo llevó a la gobernación.

 

Resaltó el rol clave de Chemes al frente del Ente Región Centro. "Él me había escuchado decir muchas veces que yo estaba cansado de que nos catalogaran como la hermana pobre de la Región Centro y que necesitaba salir de ese lugar, que necesitábamos los entrerrianos aprovechar el enorme potencial que tenemos para que nuestra gente viva mejor, que para eso tiene que servir la política, para que los ciudadanos puedan tener una mejor calidad de vida", precisó el mandatario.

 

Trabajo cotidiano

 

Frigerio definió a Chemes como una persona de bajo perfil, alejada de la vanidad, y lo destacó como un verdadero representante del campo, que defendía sus ideas con hechos y desde el trabajo cotidiano, más que desde el discurso.

 

Finalmente, compartió una anécdota personal tras su fallecimiento que lo marcó profundamente: “A los dos días de su desaparición física recibí un mensaje de una amiga de él, que me contó cosas de él que yo no conocía. Una de esas era la valoración que tenía Jorge de mi persona. Yo no sabía que era así. Me dijo unas palabras que me repiquetean en la cabeza: 'Ojalá seas un poco de lo que Jorge pensaba que eras', y eso me condiciona todos los días y me hace ser mejor. Gracias Jorge", concluyó.

 

Compromiso

 

Por su parte, la presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, María Gabriela Guzmán, lo recordó como "un amigo cercano, comprometido con la institución y con la lucha gremial", resaltando su energía, constancia y vocación.

 

Finalmente, agradeció el acompañamiento de autoridades y participantes, en especial por hacer posible el reconocimiento en el marco de la Expo Leche, un espacio que Chemes valoraba especialmente.

 

Continuar la lucha

 

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Nicasio Dalcol, destacó la amplia trayectoria de Jorge Chemes y su crecimiento dentro del gremialismo agropecuario, que lo llevó a trascender el ámbito local y ocupar roles relevantes a nivel nacional.

 

Recordó su compromiso con el sector y su presencia constante en las exposiciones rurales, donde compartía espacios de diálogo con dirigentes.

Finalmente, afirmó que el mejor homenaje "es continuar la lucha por el campo y acompañar a los dirigentes", y expresó que Chemes "sigue presente en ese compromiso colectivo".

 

Del homenaje participaron la vicegobernadora, Alicia Aluani; el intendente Bernardo Schneider; la ministra de Desarrollo Humano, Veronica Berisso; el senador Rafael Cavagna; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; representantes de Fedeco; de Sociedad Rural Argentina; familiares y amigos de Chemes.

Temas:

Rogelio Frigerio Jorge Chemes Nogoyá
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