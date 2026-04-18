Pese a los esfuerzos, Patronato empató sin goles con Deportivo Maipú en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
En el primer partido con Marcelo Candia confirmado como DT, Patronato empato 0 a 0 con Deportivo Maipú y dejó pasar una gran chance de subir en la tabla de posiciones de la Primera Nacional.
Patronato no pudo hacer valer los méritos y empató 0 a 0 con Deportivo Maipú en la noche del sábado en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Fue en el marco de la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. La Cadena Entrerriana del Gol, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, transmitió el minuto a minuto
El conjunto de Paraná contó con el primer partido oficial de Marcelo Candia al frente del primer equipo, pero no pudo aprovechar las chances que tuvo, sobre todo, en el primer tiempo.
Con este resultado, Patronato llegó a los nueve puntos y se encuentra décimo tercero en la tabla de posiciones, mientras que su contrincante está unos lugares más atrás en la tabla con siete unidades.
El elenco de Paraná jugará la próxima semana en condición de visitante contra Temperley en la provincia de Buenos Aires.
Lo transcurrido en el partido
La primera llegada fue de Patronato antes del minuto, por medio del desborde de Maxi Rueda, que llegó hasta el fondo, tiró el centro y el arquero no llegó. Allí estaba uno de los defensores que evitó la ventaja del elenco de Paraná.
Tomás Attis engañó a la defensa y recibió uno de los pases de los mediocampistas dentro del área, pero su remate se fue desviado. Sigue sin goles el partido tras los primeros cuatro minutos.
Hasta el momento, domina Patronato el partido y el rival se repliega en su terreno.
A los 14 minutos, llegó la jugada más clara de Patronato en el partido: encaró Pereyra desde la izquierda, ganó terreno y echó el centro. La pelota llegó a los pies de Salas, que lo erró por muy poco, salvado por en la línea por Arnijas.
Tres minutos más tarde, llegó una notable atajada del capitán, Alan Sosa, que evitó la caída de su arco. Julián Vera remató desde afuera del área y a mano cambiado, el arquero envió al tiro de esquina.
El conjunto mendocino creció y volvió a probar con un tiro lejano al arco. De todas formas, el remate de Eggel pasó lejos.
Moreyra pasó rápido por el carril izquierdo y tiró el centro para Salas, que falló nuevamente en la definición tras pifiar el remate.
Una muy mala salida de Patronato terminó en un contragolpe que casi le costó caro a Patronato en 30 minutos de la primera mitad. Eggel quedó mano a mano con el arquero y Sosa se impuso.
A los 43 minutos, Patronato tuvo un tiro libre preciso de Valentín Pereyra a la cabeza de uno de sus compañeros. No terminó en gol a raíz de una gran reacción de la defensa de Maipú.
Ya en tiempo de descuento, Pereyra volvió a escaparse por izquierda y quiso tirar el centro atrás para Salas, pero la pelota fue alejada por la defensa visitante. El primer tiempo cerró sin goles.
En la primera jugada de riesgo del segundo tiempo, un pelotazo largo para Attis terminó con el atacante tirado en el suelo y pidiendo penal. Sin embargo, el árbitro no sancionó. Minutos más adelante, Renzo Reynaga sustituyó a Attis.
A los 16 minutos llegó otra aproximación del Rojinegro. En esta ocasión, el equipo conducido por Marcelo Candia realizó una perfecta triangulación entre Pereyra, Reynaga y Moreyra. El lateral definió con un remate muy elevado.
Casi llegó el gol impensado de Maipú con un centro que casi termina metiéndose adentro del arco defendido por Sosa. Afortunadamente, pasó el peligro y fue saque de arco.
Transcurriendo el último cuarto de hora, ambos equipos se muestras deslucidos en el ataque y muy concentrado en la defensa.
Patronato presionó con Soldano y Salas y recuperó la pelota. El delantero quedó con un ángulo inmejorable para anotar el primer gol, pero falló en el intento y el arquero contuvo el tiro.
Brandon Cortés dejó su lugar en la cancha tras una aceptable actuación y le dio lugar a Juan Barinaga.
Renzo Reynaga tuvo el triunfo de Patronato a los 44 minutos con un cabezazo en el área chica, pero su remate se fue sin fuerza desviado del arco.
Volvió a avisar Patronato un minuto más tarde con Reynaga. El delantero recibió un pase de un compañero, realizó un sombrerito y tras patear al arco, el guardameta adivinó la intención y envió el balón al córner. Esa fue la última intención y Patronato se tuvo que conformar con un empate sin goles.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Franco Saccone, Marcelo Eggel; Julián Vera y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.