El "cura DJ" encabezó un mutitudinario homenaje al Papa Francisco en Plaza de Mayo

El "cura DJ" brindó un espectáculo inédito en el centro porteño este sábado por la noche

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido como el "cura DJ" protagonizó un multitudinario show en la Plaza de Mayo, en el marco de un homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento.

El evento, de acceso libre y gratuito, convocó a miles de personas que desde temprano se acercaron al centro porteño, donde se montó un importante operativo de seguridad con cortes de tránsito en los alrededores de la plaza y la Casa Rosada.

Créditos: Cristina Sille

Según informaron distintas fuentes, el recital comenzó a las 20 en punto y el portugués se presentó frente a público de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, además de fans del interior del país. Minutos antes, en las tres pantallas gigantes junto al escenario se reprodujeron imágenes de Francisco.

Un espectáculo que combina la música con la religión

La propuesta artística del llamado “cura DJ” combina música electrónica con fragmentos de discursos religiosos, generando una experiencia que fusiona espiritualidad y cultura contemporánea. Este formato, que ya recorrió distintos escenarios internacionales, encuentra en Buenos Aires un contexto cargado de simbolismo.

Créditos: Cristina Sille

El espectáculo forma parte de un tributo al pontífice argentino y ha generado gran repercusión tanto en redes sociales como en la vía pública, superando las expectativas iniciales de convocatoria.

La historia del cura que fusionó la música electrónica con la espiritualidad

Oriundo de Guimarães, Peixoto fue ordenado sacerdote en 1999 y desarrolló su carrera dentro de la Iglesia como capellán militar, alcanzando el rango de teniente coronel en la diócesis castrense portuguesa. Sin embargo, su camino dio un giro inesperado en 2006, cuando comenzó a experimentar con consolas de DJ como una forma de acercar a los jóvenes a la vida parroquial.

Lo que en un inicio fue una estrategia para convocar fieles y recaudar fondos, con el tiempo se transformó en una identidad propia. En cada presentación, Peixoto combina bases electrónicas con música sacra y fragmentos de discursos religiosos, generando una propuesta que rompe esquemas tradicionales.

Durante la pandemia de COVID-19, el sacerdote encontró una oportunidad para expandir su alcance: comenzó a realizar sesiones de techno de manera online que rápidamente se viralizaron, consolidando su presencia a nivel internacional y posicionándolo como una figura innovadora dentro del ámbito religioso.

La llegada a la notoriedad

El salto definitivo llegó en 2023, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud realizada en Lisboa, donde actuó ante más de un millón de jóvenes en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco.

En sus sets, el sacerdote busca transmitir un mensaje claro: la fe puede vivirse en cualquier contexto. Según ha explicado en distintas entrevistas, su objetivo es que los jóvenes mantengan su vínculo espiritual incluso en espacios como festivales o clubes, integrando la creencia religiosa con formas contemporáneas de expresión.