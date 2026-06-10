Se conoció la última foto del Indio Solari: la tomaron un día antes de su muerte

Una imagen inédita de Indio Solari comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: la fotografía, que según trascendió fue tomada el jueves 4 de junio por Gastón Daus, muestra al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el jardín de su casa de Parque Leloir.

En la postal se puede ver al músico luciendo lentes oscuros y apoyándose en un bastón, en una imagen íntima que conmovió a miles de admiradores.

La fotografía cobró una enorme repercusión luego de que se difundieran versiones sobre la muerte del artista, una información que generó un fuerte impacto en el mundo de la música y entre sus fanáticos.

La imagen comenzó a multiplicarse en distintas plataformas digitales y fue compartida por seguidores que destacaron el legado artístico de una de las figuras más influyentes del rock argentino.

A lo largo de su carrera, el Indio Solari se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina. Tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su etapa solista, construyó una obra que marcó a varias generaciones y que continúa vigente a través de sus canciones.

La fotografía difundida en las últimas horas quedó registrada como una de las últimas imágenes públicas conocidas del artista, cuyo legado musical sigue despertando admiración y reconocimiento en todo el país. (NA)