“Hoy buscamos el varoncito”: la inesperada confesión de Darío Barassi al aire

El conductor Darío Barassi volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados de su programa al compartir una confesión vinculada a su vida personal. Durante una emisión de Ahora Caigo, sorprendió al revelar que le gustaría agrandar la familia y contó el particular mensaje que le envió a su esposa, Lucía Gómez Centurión.

La situación se produjo mientras interactuaba con Manuel Ricciardi, uno de los participantes del ciclo, quien había asistido acompañado por su pareja, su suegra y su hijo de apenas nueve meses. Al observar al bebé en la tribuna, el conductor no ocultó su ternura y decidió acercarse para saludarlo.

“Yo me quiero quedar con un bebé, chicos”, comentó entre risas. Luego profundizó la anécdota y reveló: “Hoy le mandé un mensaje a mi mujer y le dije: ‘Hoy buscamos el varoncito’”, generando la reacción inmediata del público presente en el estudio.

El deseo de sumar un nuevo integrante

La declaración de Darío Barassi llamó la atención porque el conductor ya es padre de Emilia e Inés, fruto de su relación con Lucía Gómez Centurión. En más de una oportunidad ha compartido en redes sociales y entrevistas aspectos de su vida familiar, mostrando el vínculo cercano que mantiene con sus hijas.

No es la primera vez que los niños generan una reacción especial en el animador. En emisiones anteriores de Ahora Caigo, también se mostró particularmente emocionado al interactuar con hijos o familiares pequeños de los concursantes que participan del programa.

En uno de esos episodios incluso tomó en brazos al ahijado de un participante, posó para una fotografía y admitió haberse emocionado durante el encuentro. Sin embargo, en aquella oportunidad recordó que se había realizado una vasectomía, por lo que dejó entrever que la posibilidad de tener más hijos no formaba parte de sus planes inmediatos.

Barassi y su esposa.

Su relación con Lucía y las situaciones al aire

La espontaneidad suele ser una de las características más reconocidas de Darío Barassi, quien frecuentemente mezcla el humor con referencias a su vida cotidiana durante las emisiones del programa.

Semanas atrás protagonizó otro momento viral cuando saludó a una participante con un inesperado “¿Cómo andás, amor?”. Apenas advirtió lo ocurrido, reaccionó entre risas y pidió disculpas públicamente a su esposa frente a las cámaras.

“Mi mujer me va a matar”, bromeó en aquel momento antes de dirigirse directamente a Lucía para aclarar que se había tratado de un desliz involuntario.

Una reflexión reciente sobre la familia

Más allá de las bromas televisivas, el conductor también viene compartiendo reflexiones sobre la dinámica familiar y la crianza. Recientemente participó del podcast Criemos libres, donde habló sobre la distribución de responsabilidades dentro del hogar.

Durante esa entrevista reconoció que todavía existen desigualdades en la carga de tareas familiares y señaló que muchas veces los padres creen estar más presentes de lo que realmente están.

En ese contexto, destacó el papel que desempeña su esposa en la organización cotidiana y admitió que la experiencia de quedarse al cuidado de sus hijas le permitió comprender mejor la cantidad de responsabilidades que implica la crianza diaria.