Ricky Martin deslumbró a miles de fanáticos durante su presentación en Buenos Aires

El cantante Ricky Martin brindó este viernes un show en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, que combinó momentos íntimos, un repaso de sus grandes éxitos y un despliegue escénico marcado por múltiples cambios de vestuario. La presentación reunió a miles de fanáticos que acompañaron cada tramo del espectáculo.

Desde temprano, el público comenzó a ingresar al predio, con especial expectativa entre quienes accedieron al meet & greet. Fanáticos de distintas generaciones compartieron la previa con la certeza de reencontrarse con un artista que marcó sus historias personales.

El recital comenzó a las 22:12 con una apertura de alto impacto. Ricky Martin apareció con un traje negro con brillos y arrancó con “Pégate” y “María”, generando una reacción inmediata en el público, que respondió con baile, gritos y celulares en alto, publicó Infobae.

Fanáticas de Ricky Martin en Buenos Aires (RS fotos)

El show avanzó con un ritmo sostenido, combinando efectos visuales, coreografías y una puesta escénica dinámica. Canciones como “Adrenalina”, “Shake Your Bon-Bon” y “La Bomba” mantuvieron la energía en lo alto, mientras los cambios de vestuario acompañaron la evolución de cada bloque.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación de “Vuelve”, donde el artista bajó la intensidad y expresó: “Ustedes han hecho que estas canciones sean como himnos”. La frase marcó el tono de una conexión profunda con el público.

El recital alternó entre pasajes festivos e instantes más íntimos, como “Tal vez” y “Gracias por pensar en mí”, en los que el cantante interactuó con los asistentes y recibió el clásico canto: “Olé, olé, olé, Ricky, Ricky”.

El show de Ricky Martin en Buenos Aires (RS fotos)

El tramo final retomó el clima de celebración con “La Mordidita”, “Vente pa’ acá” y “Livin’ la vida loca”, hasta el cierre con “La copa de la vida”, acompañado por una puesta con fuegos artificiales y banderas.

El espectáculo se extendió hasta cerca de la medianoche y concluyó con un saludo colectivo junto a músicos y bailarines. Más allá del repertorio, la presentación volvió a evidenciar el vínculo construido entre el artista y su público a lo largo de los años.

El cantante tendrá una nueva función este domingo en el mismo escenario, donde repetirá un show que combinó nostalgia, energía y una fuerte conexión emocional con sus seguidores.