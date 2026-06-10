Emergencia Nacional para un trasplante: un niño entrerriano espera una donación que le cambie la vida

Emergencia Nacional para un trasplante es la situación que atraviesa Stéfano Vera, un niño de 5 años que padece Síndrome de Intestino Ultra Corto. Su familia impulsa una campaña para concientizar sobre la donación pediátrica de órganos.
Emergencia Nacional para un trasplante es la condición en la que fue incorporado Stéfano Vera, un niño de 5 años que lucha desde su nacimiento contra el Síndrome de Intestino Ultra Corto. La noticia fue confirmada por el INCUCAI y movilizó a familiares, amigos y vecinos que impulsan una campaña para difundir su historia y promover la donación pediátrica de órganos.
La familia del pequeño hizo público el pedido a través de las redes sociales, con el objetivo de que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible y contribuya a generar conciencia sobre la importancia de la donación.
Stéfano afrontó numerosas cirugías, internaciones e infecciones a lo largo de sus primeros años de vida. A pesar de las dificultades, sus seres queridos destacan su fortaleza y sus ganas de seguir adelante, publicó Máxima Online.
Una lucha que comenzó desde el nacimiento
La madre del niño, Florencia Guido, compartió un emotivo mensaje luego de recibir la confirmación de que su hijo ingresó a la lista de emergencia nacional para un trasplante de intestino.
“Hoy queremos contarles algo muy importante. Desde el INCUCAI nos comunicaron oficialmente que Stefano entró en la lista de EMERGENCIA NACIONAL a la espera de un trasplante de intestino”, expresó.
Además, recordó el complejo recorrido que debió atravesar el pequeño desde el primer día de vida. “En octubre va a cumplir sus 5 añitos y, desde el día uno de su vida, viene peleando como un verdadero gigante contra el Síndrome de Intestino Ultra Corto. Pasó por millones de cirugías, internaciones, infecciones, pero su sonrisa y sus ganas de vivir siguen intactas”.
La importancia de la donación pediátrica
Actualmente, Stéfano depende de nutrición parenteral mediante un catéter central que le permite recibir los nutrientes que su organismo no puede absorber por vía oral.
“Él es dependiente de nutrición parenteral a través de un catéter central que cumple la función de alimentar por vena lo que él por vía oral no logra absorber. Hoy, para seguir adelante, necesita de la solidaridad de todos”, explicó su madre.
La familia aprovechó la difusión del caso para remarcar la importancia de hablar sobre la donación pediátrica de órganos. “La donación pediátrica es un tema del que nos cuesta hablar, pero es el acto de amor más grande que existe: transforma el dolor más profundo en una oportunidad de vida para nenes como Stefano”.
Finalmente, realizaron un pedido a toda la comunidad para ayudar a difundir la historia del niño. “Les pedimos que nos ayuden a compartir su foto y su historia. Que el mensaje llegue a cada rincón. Vamos mi amor, esperando este hermoso milagro”, concluyó Florencia Guido.