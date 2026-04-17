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Ricky Martin sorprendió a sus fans en Buenos Aires antes de sus shows del fin de semana

El cantante salió del hotel donde se hospeda en la Ciudad y se acercó a la multitud que lo esperaba. El gesto generó repercusión en la previa de sus presentaciones en el Campo Argentino de Polo.

17 de Abril de 2026
Ricky Martin.
Ricky Martin. Foto: Rodrigo Nespolo.

El cantante salió del hotel donde se hospeda en la Ciudad y se acercó a la multitud que lo esperaba. El gesto generó repercusión en la previa de sus presentaciones en el Campo Argentino de Polo.

El cantante Ricky Martin protagonizó un momento inesperado en Buenos Aires al sorprender a sus seguidores que se habían acercado hasta el hotel donde se hospeda, en la previa de sus presentaciones en la ciudad.

 

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves, cuando decenas de fans se congregaron en la puerta del Palacio Duhau, en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de poder verlo.

 

 

En ese contexto, el artista primero se asomó a una ventana para saludar y, minutos después, decidió salir al exterior para tomar contacto directo con quienes lo aguardaban.

 

El gesto que sorprendió a los seguidores

 

Vestido con una camisa blanca, Ricky Martin se mostró cercano y distendido, en un gesto que fue celebrado por el público presente.

 

La aparición generó una reacción inmediata entre los fans, que se encontraban con banderas, remeras de clubes de seguidores y celulares en mano para registrar el momento.

 

Gran cantidad de personas esperaron al cantante. Foto: La Naci&oacute;n.
Gran cantidad de personas esperaron al cantante. Foto: La Nación.

 

El artista no solo saludó, sino que se tomó unos minutos para interactuar con quienes lo esperaban, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

 

En la previa de sus shows en Buenos Aires

 

La presencia de Ricky Martin en la capital forma parte de su gira “Live 2026”, con la que ya se presentó en Córdoba y Rosario.

 

El cantante arribó al país el pasado 11 de abril y tiene programados dos shows para este viernes y sábado en el Campo Argentino de Polo.

 

 

Estas presentaciones marcarán el cierre de su paso por Argentina en el marco de una gira que mantiene una fuerte convocatoria en cada ciudad.

 

Con este gesto, el artista reforzó su vínculo con el público argentino en la antesala de los shows, que se perfilan como uno de los eventos destacados del fin de semana en la ciudad.

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