Se realizará la segunda Jornada Institucional en los establecimientos educativos

REDACCIÓN ELONCE
La Jornada Institucional en Entre Ríos se desarrollará entre el 20 y el 24 de abril en todos los niveles educativos, con suspensión de clases y actividades destinadas a equipos docentes.
La Jornada Institucional en Entre Ríos se llevará a cabo en el marco del calendario escolar aprobado por la Resolución Nº 3686 del Consejo General de Educación (CGE). La actividad tendrá lugar entre el 20 y el 24 de abril en los establecimientos educativos de toda la provincia.
Desde el organismo educativo se puso a disposición material de trabajo a través del micrositio oficial, con orientaciones y documentos elaborados por las direcciones de nivel y modalidad para acompañar a los equipos escolares.
La propuesta está dirigida a docentes y equipos de gestión de nivel inicial, primario, secundario y superior, tanto de gestión estatal como privada.
Modalidad y desarrollo
Cada institución podrá elegir el día de realización dentro de la semana establecida, con previa comunicación a la supervisión correspondiente. Durante esa jornada habrá suspensión de clases para los estudiantes.
La actividad tendrá una duración de cuatro horas reloj y se desarrollará de manera presencial, promoviendo el trabajo colectivo entre los distintos actores institucionales.
El eje anual definido para este ciclo es: "El acompañamiento y cuidado de las trayectorias escolares desde los compromisos institucionales".
Enfoque pedagógico y objetivos
En esta segunda instancia del año, el foco estará puesto en las características de los estudiantes y sus trayectorias escolares, con el objetivo de profundizar su conocimiento y mejorar las estrategias de acompañamiento.
Se busca generar espacios de análisis, reflexión y diálogo entre los equipos docentes que permitan poner a los estudiantes en el centro de la escena educativa, reconociendo sus contextos y modos de aprendizaje.
Convocatoria del CGE
Desde el Consejo General de Educación se invitó a todas las instituciones a aprovechar estas jornadas como instancias de encuentro e intercambio.
La Jornada Institucional en Entre Ríos apunta a fortalecer las trayectorias educativas, promover acuerdos significativos y consolidar una escuela más inclusiva, comprometida y centrada en los estudiantes.