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Sociedad Educación

Se realizará la segunda Jornada Institucional en los establecimientos educativos

La Jornada Institucional en Entre Ríos se desarrollará entre el 20 y el 24 de abril en todos los niveles educativos, con suspensión de clases y actividades destinadas a equipos docentes.

19 de Abril de 2026
En el marco del calendario escolar aprobado por la Resolución Nº 3686.
En el marco del calendario escolar aprobado por la Resolución Nº 3686. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

REDACCIÓN ELONCE

La Jornada Institucional en Entre Ríos se desarrollará entre el 20 y el 24 de abril en todos los niveles educativos, con suspensión de clases y actividades destinadas a equipos docentes.

La Jornada Institucional en Entre Ríos se llevará a cabo en el marco del calendario escolar aprobado por la Resolución Nº 3686 del Consejo General de Educación (CGE). La actividad tendrá lugar entre el 20 y el 24 de abril en los establecimientos educativos de toda la provincia.

 

Desde el organismo educativo se puso a disposición material de trabajo a través del micrositio oficial, con orientaciones y documentos elaborados por las direcciones de nivel y modalidad para acompañar a los equipos escolares.

La propuesta está dirigida a docentes y equipos de gestión de nivel inicial, primario, secundario y superior, tanto de gestión estatal como privada.

 

Modalidad y desarrollo

Cada institución podrá elegir el día de realización dentro de la semana establecida, con previa comunicación a la supervisión correspondiente. Durante esa jornada habrá suspensión de clases para los estudiantes.

 

La actividad tendrá una duración de cuatro horas reloj y se desarrollará de manera presencial, promoviendo el trabajo colectivo entre los distintos actores institucionales.

 

El eje anual definido para este ciclo es: "El acompañamiento y cuidado de las trayectorias escolares desde los compromisos institucionales".

 

Enfoque pedagógico y objetivos

En esta segunda instancia del año, el foco estará puesto en las características de los estudiantes y sus trayectorias escolares, con el objetivo de profundizar su conocimiento y mejorar las estrategias de acompañamiento.

 

Se busca generar espacios de análisis, reflexión y diálogo entre los equipos docentes que permitan poner a los estudiantes en el centro de la escena educativa, reconociendo sus contextos y modos de aprendizaje.

 

Convocatoria del CGE

Desde el Consejo General de Educación se invitó a todas las instituciones a aprovechar estas jornadas como instancias de encuentro e intercambio.

 

La Jornada Institucional en Entre Ríos apunta a fortalecer las trayectorias educativas, promover acuerdos significativos y consolidar una escuela más inclusiva, comprometida y centrada en los estudiantes.

Temas:

CGE jornadas institucionales clases
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